Türkiye Gazetesi

Dilan Çıtak Tatlıses, 4 yıldır beraber olduğu sevgilisi Levent Dörter ile dün akşam nişanlandı. Çiftin yakın çevresinin katıldığı tören görüntüleri çok konuşuldu.

YÜZÜKLERİ İBRAHİM TATLISES TAKTI

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses de kızının nişanına katılanlar arasındaydı. Hatta yüzükleri de kendisi taktı. Tebrik esnasında Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak babasının elini öptü. İbrahim Tatlıses ise Çıtak’ın alnını öperek karşılık verdi.

DAMADINA ELİNİ ÖPTÜRMEDİ

Nişan kurdelesini kestikten sonra kızı Dilan Çıtak Tatlıses'e elini öptüren ancak damadını nazikçe geri çeviren Tatlıses’in bu hareketi birçok kişinin dikkatinden kaçmadı.

AÇIKLAMA YAPTI

İbrahim Tatllıses’in bu hareketi sosyal medyada gündem olunca ve magazin programı 2. Sayfa’ya taşınınca ünlü sanatçı sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Hakkındaki haberlere sinirlenen Tatlıses açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

“Ben sadece damadıma değil kimseye el öptürmem, bunu da tüm camia bilir. Ayrıca damadım da çok terbiyeli ve edepli bir delikanlıdır.”

Dilan Çıtak Tatlıses nişanlandı, yüzükleri babası İbrahim Tatlıses taktı İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, uzun süredir birlikte olduğu müzisyen Levent Dörter ile evlilik yolunda ilk adımı dün akşam attı. Çiftin nişan yüzüklerini Dilan Çıtak Tatlıses’in babası İbrahim Tatlıses taktı.

Dilan Çıtak kimdir? İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak biyografisi Dilan Çıtak kimdir, kaç yaşında, nereli, kimin kızı hakkında merak edilenler haberimizde. İbrahim Tatlıses'in yıllar sonra ortaya çıkan kızı Dilan Çıtak 89 İstanbul doğumludur. İşte Dilan Çıtak biyografisi