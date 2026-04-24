Ünlü türkücü Alişan, 2021 yılında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kardeşi Selçuk Tektaş hakkında konuştuğu sırada duygusal anlar yaşadı. Yaşadıklarını ilk günkü gibi hatırladığını ifade eden Alişan, "Kalp masajı yapılırken doktorlarla o koridordaki bağırışlar çağırışlar... Öldüğünü bile anlamadan vefat etti. Hiçbir şey konuşamadık. Böyle bir şeyi kimse beklemiyordu” dedi. Alişan’ın, konuşması sırasında ağlamamak için kendini zor tuttuğu görüldü.

Acısı ilk günkü gibi… Alişan kardeşinin son anları anlatırken duygulandı

KARDEŞİNİ GÖZYAŞLARIYLA DEFNETMİŞTİ

Selçuk Tektaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından Teşvikiye Camii’nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Alişan’ın, kardeşini gözyaşları içinde defnettiği ve yaşadığı acıyla uzun süre gündemde kaldığı biliniyor.

“ÖLDÜĞÜNÜ BİLE ANLAMADI”

Söz konusu süreci unutamadığını belirten şarkıcı “Göremedim ama kalp masajı yapılırken doktorlarla o koridordaki bağırışlar çağırışlar... Bir ay makineye bağlı kaldığı için hiç konuşamadık. Doktorlara sordum, öldüğünü anladı mı diye. Öldüğünü bile anlamadan vefat etti. Hiçbir şey konuşamadık. Böyle bir şeyi kimse beklemiyordu” ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası