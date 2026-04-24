Nisan ayının son haftasına girilirken yurt genelinde hava koşulları yeniden değişken bir seyir izliyor. 24 Nisan itibarıyla bazı bölgelerde yağış etkisini gösterirken, hafta sonuna doğru birçok şehirde bulutlu hava hakim olacak. Büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlar, “Bugün yağmur var mı, hafta sonu hava nasıl olacak?” sorusuna ise cevap arıyor. İşte, İstanbul, Ankara, ANtalya ve İzmir 24-26 Nisan hava durumu...

İstanbul’da 24 Nisan Cuma (bugün) çok bulutlu bir hava hakim olacakken başkent ANkara'da sabah saatlerinde sıcaklık 1 dereceye kadar düştü. Antalya'da ise bugün gökgürültülü sağanak yağış etkili olurken, cumartesi günü de sağanak yağış devam edecek. İzmir’de ise daha sakin bir hava tablosu dikkat çekti. Peki, bugün yağmur var mı, hafta sonu hava nasıl olacak?

Bugün yağmur var mı, hafta sonu hava nasıl olacak? 24-26 Nisan hava durumu

BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

24 Nisan Cuma günü yurt genelinde hava çoğunlukla bulutlu geçecek. Büyük şehirlerin önemli bir bölümünde yağış beklenmezken, Akdeniz bölegesinde yağış etkili oluyor. Antalya’da gökgürültülü sağanak yağış görülmesi öngörülüyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’de ise yağış beklenmiyor.

Ülkenin kuzey ve batı kesimlerinde bulutlu bir hava etkili olurken, yağışlar daha çok güney ve iç kesimlerde kendini gösteriyor. İç Anadolu’nun bazı noktalarında da gökgürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Marmara ve Ege bölgelerinde ise yağış beklenmiyor. İstanbul, Bursa ve İzmir gibi büyük şehirlerde çok bulutlu ve parçalı bulutlu bir hava hakim. Karadeniz Bölgesi’nde ise yer yer hafif yağış geçişleri görülecek. Doğu Anadolu’nun bazı kesimlerinde de kısa süreli yağışlar bekleniyor.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Cumartesi günü yurt genelinde parçalı bulutlu bir hava hakimken yağışlar bihassa Güney ve Doğu bölgelerde etkisini sürdürüyor. Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’nun bazı illerinde sağanak yağışlar devam edrken iç kesimlerde ise yerel yağış geçişleri görülebilir.

Pazar günü ise yağışların büyük ölçüde doğu kesimlere çekilmesi bekleniyor. Batı bölgelerde güneşli ve parçalı bulutlu bir hava tahmin ediliyor. Marmara ve Ege’de de sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte daha ılıman bir hava etkili olacak. İç Anadolu’da bulutlu hava devam ederken yağış ihtimali azalıyor.

İSTANBUL, ANKARA, ANTALYA VE İZMİR HAVA DURUMU

İSTANBUL HAVA DURUMU

24 Nisan Cuma: Çok bulutlu - 9 / 16°C



25 Nisan Cumartesi: Parçalı bulutlu - 10 / 21°C



26 Nisan Pazar: Parçalı bulutlu - 9 / 19°C



27 Nisan Pazartesi: Parçalı bulutlu - 11 / 17°C



28 Nisan Salı: Az bulutlu - 8 / 15°C



ANKARA HAVA DURUMU



24 Nisan Cuma: Çok bulutlu - 1 / 14°C



25 Nisan Cumartesi: Parçalı bulutlu - 3 / 18°C



26 Nisan Pazar: Çok bulutlu - 6 / 20°C



27 Nisan Pazartesi: Çok bulutlu - 6 / 17°C



28 Nisan Salı: Parçalı bulutlu - 5 / 19°C



ANTALYA HAVA DURUMU



24 Nisan Cuma: Gökgürültülü sağanak yağışlı - 15 / 21°C



25 Nisan Cumartesi: Sağanak yağışlı - 16 / 22°C



26 Nisan Pazar: Çok bulutlu - 16 / 26°C



27 Nisan Pazartesi: Çok bulutlu - 17 / 27°C



28 Nisan Salı: Çok bulutlu - 16 / 23°C



İZMİR HAVA DURUMU



24 Nisan Cuma: Parçalı bulutlu - 9 / 23°C



25 Nisan Cumartesi: Parçalı bulutlu - 12 / 24°C



26 Nisan Pazar: Parçalı bulutlu - 14 / 25°C



27 Nisan Pazartesi: Parçalı bulutlu - 14 / 26°C



28 Nisan Salı: Parçalı bulutlu - 10 / 24°C

YURT GENELİNDE HAVA DURUMU 24 NİSAN 2026

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer sis ve pus bekleniyor.

ÇANAKKALE 6°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE 6°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 9°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA 4°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR °C, 23°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 21°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Hatay dışında) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BURDUR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeydoğu kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimleri ile Bingöl ve Muş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Adıyaman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

