Miss Turkey kapsamında Türkiye’yi uluslararası yarışmalarda temsil eden Irmak Öztaş, yaklaşık yedi ay süren iş arama sürecinin ardından tercih ettiği yeni meslekle dikkatleri üzerine çekti. Tescilli güzel yeni hayatına dair gelişmeleri ve çalışma anlarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Türkiye’yi Miss Turkey, World Miss University ve Best Model gibi uluslararası ve prestijli organizasyonlarda temsil eden Irmak Öztaş’ın yeni mesleği çok konuşuldu. Uzun süre istediği alanda iş bulmakta güçlük çeken ünlü isim, bu süreçte farklı bir meslek alanına yönelmek zorunda kaldı.

Miss Turkey yarışmasına katılarak Türkiye’yi global ölçekte temsil eden isimlerden biri olan Öztaş’ın, yarışma sonrası kariyer planlarını istediği şekilde sürdüremediği ve bu nedenle mesleki anlamda yeni bir yön arayışına girdiği öğrenildi.

İş bulamayınca yön değiştirdi! Manken Irmak Öztaş’ın yeni mesleği şaşırttı

FIRINDA ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Yarışma sonrasında hedeflediği sektörde iş bulmakta zorlanan Öztaş’ın, hayatını sürdürebilmek ve ekonomik olarak ayakta kalabilmek adına farklı bir meslek tercih ettiği, fırıncılığa başladığı öğrenildi.

Ünlü model, yaklaşık yedi ay boyunca devam eden iş arayışının ardından İstanbul Göztepe semtinde faaliyet gösteren bir fırında çalışmaya başladığını duyurdu.

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda uzun süredir iş aradığını ancak aradığı fırsatı bir türlü yakalayamadığını dile getiren Öztaş, boş kalmak yerine üretken olmayı tercih ettiğini vurguladı.

İş bulamayınca yön değiştirdi! Manken Irmak Öztaş’ın yeni mesleği şaşırttı

“MUTLULUĞU ESNAFLIKTA BULMUŞSUNDUR”

Kendi fotoğrafının üzerine düştüğü notta “Mütercim tercümanlık mezunu eski Miss Turkey’sindir ama 7 ay işsiz yattıktan sonra tezgahtar olup mutluluğu esnaflıkta bulmuşsundur” ifadelerini kullandı.



