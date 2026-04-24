Trendyol Süper Lig’de 31. hafta heyecanı, İstanbul’da oynanacak kritik bir karşılaşmayla başlıyor. Avrupa kupaları hedefini sürdüren Rams Başakşehir ile alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Kasımpaşa, Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Başakşehir–Kasımpaşa maçı canlı yayın hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta merak edilirken muhtemel ilk 11'ler de netlik kazanmaya başladı.

Turuncu-lacivertli ekip ligde oynadığı 30 karşılaşmada 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 48 puan topladı. Averajla 5. sırada bulunan Başakşehir, üst sıralardaki yerini koruyarak Avrupa kupalarına katılım hedefini sürdürüyor. Kasımpaşa ise son haftalarda topladığı puanlarla rahat bir nefes aldı. 30 maç sonunda 31 puana ulaşan lacivert-beyazlı ekip, 13. sırada bulunuyor. Peki, Başakşehir-Kasımpaşa maçı canlı yayın hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta?

BAŞAKŞEHİR–KASIMPAŞA CANLI YAYIN HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında oynanacak Başakşehir–Kasımpaşa maçı beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. Maç şifreli şekilde ekranlara gelecek.

BAŞAKŞEHİR–KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak karşılaşma 24 Nisan Cuma günü saat 20.00’de başlayacak.

BAŞAKŞEHİR–KASIMPAŞA MUHTEMEL 11

Rams Başakşehir: Muhammed, Onur, Duarte, Ba, Kazımcan, Kemen, Umut, Shomurodov, Yusuf, Brnic, Bertuğ

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Becao, Adam Arous, Frimpong, Baldursson, Kerem, Diabate, İrfan Can, Allevinah, Benedyczak

BAŞAKŞEHİR–KASIMPAŞA MAÇI HAKEMİ KİM?

Bugünkü mücadelede düdüğü hakem Yiğit Arslan çalacak. Yardımcılık görevlerini Samet Çiçek ve Murat Ergin Gözütok üstlenirken, dördüncü hakem olarak Ömer Faruk Gültekin görev yapacak.

