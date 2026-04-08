Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in 91 yaşındaki annesi Yurdagül Eken, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti. Bir süre sosyal medyadan uzak kalan Erbil, sessizliğini bozdu ve yaptığı paylaşımda arkadaşlarıyla birlikte çekilmiş bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Yakın zamanda kalça kırığı nedeniyle sağlık sorunları yaşayan Mehmet Ali Erbil, annesinin İzmir’deki cenazesine katılamadı. Vefat haberini ise sosyal medya hesabından, “Canım annemizi 91 yaşında kaybettik, başımız sağolsun” sözleriyle duyurdu.

Annesinin cenazesine katılmayan Mehmet Ali Erbil’den ilk fotoğraf

CENAZEYE KATILMADI

Sağlık problemleri nedeniyle cenazeye gelemeyen Erbil’in abisi Mustafa Erbil de yurtdışında bulunduğu için törene katılamadı. Cenazede taziyeleri ise Eken’in kızı Öngül Eken ve torunu Gülce Akol kabul etti.

Mehmet Ali Erbil’in kızları Sezin ve Yasmin Erbil de babaannelerinin vefatının ardından sosyal medyada duygularını paylaştı. Sezin Erbil, yaşadığı derin üzüntüyü yansıtan bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşırken, Yasmin Erbil siyah-beyaz bir kareyle duygularını ifade etti. Bu paylaşımlar kısa sürede çok sayıda taziye mesajı aldı.

GÜNLER SONRA PAYLAŞIM

Mehmet Ali Erbil, annesinin vefatının ardından uzun süre sessiz kalmıştı. Bu süreçten sonra Instagram’a geri dönen Erbil, arkadaşlarıyla çekilmiş bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

“İÇİMDE ANNE SEVGİSİ KALMADI” DEMİŞTİ

Öte yandan, Mehmet Ali Erbil geçmişte verdiği röportajlarda annesiyle yaşadığı zor dönemi samimiyetle anlatmıştı. Çocukluk yıllarını paylaşırken gözyaşlarını tutamayan Erbil, annesiyle ilgili duygularını takipçileriyle içten bir şekilde dile getirmişti. Yaşadığı kırgınlıkları anlatan isim şunları söylemişti:

“Annemin başkalarının eline bizi ezdirdiğini görmek çok acıydı. Yıllarca bunu unutamadım ve içimde anne sevgisi kalmadı. Boşaldı… Anne sevgisinin kalmaması, bir çocuğun duygularının boşalması demektir. Annemle bu konuda hiç yüzleşemedik. Bir televizyon programında bahsettim, küstü bana. Yıllarca onların yanında oldum, maddi ve manevi olarak destek verdim; hiçbir yerde de dile getirmedim, sanki iftira atıyormuşum gibi küstü.”

Haberle İlgili Daha Fazlası