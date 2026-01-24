Yeşilçam’ın unutulmaz oyuncularından Fatma Girik, vefatının yıl dönümünde Bodrum’daki mezarı başında düzenlenen sade bir törenle anıldı. Törene yaklaşık 10 kişinin katılması dikkat çekti.

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Fatma Girik, Muğla’nın Bodrum ilçesinde bulunan Torba Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı. Sanatçının vefatının yıl dönümünde düzenlenen anma töreni, sınırlı katılımla gerçekleşti.

Fatma Girik mezarı başında anıldı! Törende sadece 10 kişi vardı

YAKLAŞIK 10 KİŞİ GELDİ

Yaklaşık 10 kişinin katıldığı törende, Fatma Girik’in kardeşi Müyesser Girik’in yanı sıra bazı mahalle sakinleri ve Bodrum Belediyesi görevlileri yer aldı. Töreni yaklaşık 8 basın mensubu takip ederken, sayının katılımcılarla neredeyse eşit olması dikkat çekti.

79 YAŞINDA VEFAT ETTİ

1956’dan 2012’ye uzanan sanat hayatı boyunca 200’ü aşkın film ve dizide rol alan Fatma Girik, hayatının son yıllarını Bodrum’un Torba Mahallesi’nde geçirmişti. Usta oyuncu, Covid-19’a bağlı viral pnömoni nedeniyle tedavi gördüğü sırada gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu 24 Ocak 2022’de, 79 yaşında hayatını kaybetmişti.

DİĞER SANATÇILAR DA UNUTULMADI

Anma töreninde Fatma Girik’in yanı sıra aynı mezarlıkta bulunan annesi Münevver Ukav, yönetmen Memduh Ün ve sanatçı Akrep Nalan için de dualar edildi. Törenin ardından kısa bir açıklama yapan Müyesser Girik, duygu dolu ifadelerle, “Arıyoruz, özlüyoruz” dedi.

