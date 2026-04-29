Sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş, Nihat Hatipoğlu’nun oğlu Said Hatipoğlu ile çektiği videoyla adından söz ettirmişti. Soydaş, TikTok’ta açtığı canlı yayında yalnızca 42 dakika içinde 323 bin 330 TL gelir elde etti.

Sosyal medyada son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Fatma Soydaş, Nihat Hatipoğlu’nun oğlu Said Hatipoğlu ile birlikte çektiği videonun ardından gündemdeki yerini koruyor. İkilinin arasındaki iddialar konuşulmaya devam ederken, Soydaş bu söylentileri yaptığı açıklamalarla kesin bir dille yalanladı.

Fatma Soydaş - Nihat Hatipoğlu

42 DAKİKADA 323 BİN TL GELİR

Tüm bu gelişmelerin ardından sosyal medya hesaplarında dikkat çekici bir yükseliş yaşayan Soydaş, özellikle TikTok platformunda gerçekleştirdiği canlı yayınla adından söz ettirdi.

Yoğun izleyici ilgisiyle karşılaşan fenomen isim, canlı yayın sırasında takipçilerinden gelen sanal hediyeler sayesinde yalnızca 42 dakika gibi kısa bir sürede 323 bin 330 TL gelir elde ederek dikkatleri üzerine çekti. Söz konusu kazanç hakkında sosyal medyada “rekor gelir” yorumları yapıldı.

Fatma Soydaş - Said Hatipoğlu

ABONELİK SİSTEMİNİ DE AKTİF ETTİ

Öte yandan, Instagram üzerinden de yeni bir adım atan Soydaş, kısa süre önce abonelik sistemini devreye almıştı. Aylık 59,99 TL olarak belirlenen abonelik ücretine rağmen iki gün içerisinde 9 bin 338 aboneye ulaşan fenomenin, bu sistemden elde ettiği gelirin 560 bin TL’yi aşması da sosyal medya kullanıcıları arasında geniş yankı bulmuştu.

Gerek TikTok yayınlarından elde ettiği yüksek gelir, gerekse Instagram abonelik sistemindeki hızlı büyüme, Fatma Soydaş’ın dijital platformlardaki etkisini gözler önüne serdi.

