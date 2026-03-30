1996 Best Model of Türkiye birincisi eski manken Güzide Duran ile iş adamı Adnan Aksoy arasında uzun süredir devam eden çekişmeli boşanma davası sonuçlandı. Yaklaşık 18 yıllık evlilik, mahkemenin kararıyla sona erdi.

RESMEN BOŞANDI

Duran’ın avukatı Feyza Altun, müvekkilinin uzun süredir devam eden boşanma sürecini lehine hükmedilen tazminatla tamamladığını açıkladı. Altun, Duran’ın çocuklarıyla ilgili haklarından vazgeçmediğini belirtirken, karara itiraz edilmesi halinde hukuki sürecin devam edebileceğini ifade etti.

Avukat Altun “Müvekkilim şu an itibarıyla boşanmış bir kadındır. İtiraz olması halinde süreç devam edebilir” açıklamasını yaptı.

FİKRET ORMAN TANIK OLARAK DİNLENMİŞTİ

Boşanma davası kapsamında, Fikret Orman tanık sıfatıyla dinlenmişti. Duruşmada Orman’ın, Adnan Aksoy lehine ifade verdiği öğrenildi. Mahkeme, Aksoy’un diğer tanığı Okan Buruk’un ise bir sonraki celsede dinlenmesine karar vererek duruşmayı daha önce ertelemişti.

“YAŞADIĞIM SÜREÇ BENİM SINAVIM” DEMİŞTİ

Öte yandan Güzide Duran, daha önce yaptığı açıklamada sürece ilişkin detaylara girmeden yaşadıklarını “bir sınav” olarak nitelendirmiş ve sabırla hareket ettiğini şu şekilde ifade etmişti:

“Şükrettiğim çok şey var. Şanslı olduğum konular var. Yaşadığım süreç benim sınavım. Sabır göstereceğim. Her kötü şeyin sonucunda güzel şeyler oluyor.”

