Bodrum’da yaşanan kumanda tartışmasının kamu davasına dönüşmesi üzerine adliyede ifade veren şarkıcı İbrahim Tatlıses, kızı Dilan Çıtak’tan şikayetçi olduğunu yineledi. Tekerlekli sandalye ile adliyeye gelen Tatlıses, ifadesini verdikten sonra konser programı için yola koyuldu.

İbrahim Tatlıses, Bodrum’da kahvaltı sırasında kızı Dilan Çıtak’ın fırlattığı kumandanın “silah sayılması” gerekçesiyle açılan soruşturma kapsamında ifade verdi. Tatlıses, mahkemede Dilan Çıtak’tan şikayetçi olduğunu belirtti.

KUMANDA ‘SİLAH’ SAYILMIŞTI

Geçtiğimiz yıl Bodrum’da yaşanan olayın ardından başlatılan soruşturma, kumandanın silah kapsamında değerlendirilmesiyle kamu davasına dönüştü. İbrahim Tatlıses’in olay sonrası önce kızından şikayetçi olduğu, daha sonra bu şikayetini geri çektiği öğrenilmişti. Ancak sürecin kamu davası olarak devam ettiği bildirildi.

TEKERLEKLİ SANDALYEYLE ADLİYEYE GELDİ

tv100 Magazin Hattı’ndan Onur Üçkarışoğlu’nun haberine göre; Almanya turnesi kapsamında planlanan iki konserini ifade vermek üzere ileri bir tarihe erteleyen Tatlıses, Bodrum Bitez Adliyesi’ne tekerlekli sandalye ile geldi.

ŞİKAYETİNİ YİNELEDİ

Adliyede verdiği ifadede kızı Dilan Çıtak’tan şikayetçi olduğunu dile getiren İbrahim Tatlıses, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Rusya’daki konser programı için yeniden yola çıktı.

