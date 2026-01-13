İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, oyuncu Oktay Kaynarca, şarkıcı Emel Müftüoğlu ile Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş ve Selen Çetinkaya gözaltına alındı. 6 isim ifadeleri alınmak üzere jandarma eşliğinde İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması devam ediyor.

OKTAY KAYNARCA VE EMEL MÜFTÜOĞLU DAHİL 6 GÖZALTI

Soruşturma kapsamında, aralarında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındığı öğrenildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, soruşturmayla ilgili detaylara yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında, Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş, Selen Çetinkaya Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak, Uyuşturucu Kullanılmasını Kolaylaştırmak, Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek, kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçlarından bir ve/veya birkaçını işlediği değerlendirilen şüpheliler gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle devam etmektedir."

Emel Müftüoğlu - Oktay Kaynarca

SELEN GÖRGÜZEL’İN İFADESİNDE 'EMEL MÜFTÜOĞLU' DETAYI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan Selen Görgüzel’in savcılıktaki ifadesinde, Rabia Karaca ile birlikte özel uçakta çekilmiş bir fotoğrafı gösterildi.

Görgüzel ifadesinde, Kıbrıs tatilinin ardından söz konusu uçağa bindiğini ve bu tatilin Emel Müftüoğlu tarafından organize edildiğini belirtti.

Ayrıca Görgüzel'in tatil sırasında Müftüoğlu’nun, İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasının firari sanığı Murat Gülibrahimoğlu'ndan casino çipi aldığını ve yüksek miktarlarda kumar oynadıklarını öne sürdüğü belirtildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında, 8 Ekim 2025’ten bu yana çok sayıda operasyon gerçekleştirildi.

Soruşturma kapsamında, müzisyenler, menajerler ve iş insanları dahil olmak üzere kamuoyunun yakından tanıdığı birçok isim, ifadelerinin alınmasının yanı sıra uyuşturucu tespiti için kan ve saç örnekleri verdi.

