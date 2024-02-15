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    • "İslam karşıtı" sözleri nedeniyle tepki toplayan ünlü oyuncu Selma Blair özür diledi

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    &quot;İslam karşıtı&quot; sözleri nedeniyle tepki toplayan ünlü oyuncu Selma Blair özür diledi
    Oyuncu, Haber

    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    ABD'li ünlü oyuncu Selma Blair, "İslam karşıtı" yorumu nedeniyle sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. Ünlü oyuncu yaptığı paylaşımdan dolayı özür diledi.

    "Hellboy" ve "Bu Nasıl Sarışın" yapımlarıyla tanınan  oyuncu Selma Blair, daha önce sosyal medya hesabından "İslam'ın, Müslüman ülkeleri mahvettiği ve zihinleri yozlaştırdığı" tarzına paylaşımda bulunmuştu. 

    TEPKİLER SONRASI ÇARK ETTİ

    Selma Blair'ın bu yorumuna tepki yağdı. Ünlü oyuncu daha sonra  konuyla ilişkin yeni bir açıklamada bulunarak Müslüman camiasını rencide ettiğini düşündüğünü belirten paylaşım yaptı. 

    "İslam karşıtı" sözleri nedeniyle tepki toplayan ünlü oyuncu Selma Blair özür diledi

    "KIRDIĞIM HERKESTEN ÖZÜR DİLERİM"

    51 yaşındaki oyuncu özü paylaşımında şunları söyledi; Sözlerimle incittiğim herkesten çok özür dilerim. Arkadaşlarımdan da özür dilerim. Son olarak kırdığım herkesten özür dilerim."

    "İslam karşıtı" sözleri nedeniyle tepki toplayan ünlü oyuncu Selma Blair özür diledi

    NEFRET VE YALANLA SAVAŞMANIN ÖNEMİNİ VURGULADI

    Selma Blair, eleştirilere neden olan yorumunu sildikten sonra yayımladığı özür mesajında aynı zamanda nefret ve yalan bilgiyle savaşmanın önemini vurguladı. 

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Magazin > "İslam karşıtı" sözleri nedeniyle tepki toplayan ünlü oyuncu Selma Blair özür diledi
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