"İslam karşıtı" sözleri nedeniyle tepki toplayan ünlü oyuncu Selma Blair özür diledi

ABD'li ünlü oyuncu Selma Blair, "İslam karşıtı" yorumu nedeniyle sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. Ünlü oyuncu yaptığı paylaşımdan dolayı özür diledi.

"Hellboy" ve "Bu Nasıl Sarışın" yapımlarıyla tanınan oyuncu Selma Blair, daha önce sosyal medya hesabından "İslam'ın, Müslüman ülkeleri mahvettiği ve zihinleri yozlaştırdığı" tarzına paylaşımda bulunmuştu.

TEPKİLER SONRASI ÇARK ETTİ

Selma Blair'ın bu yorumuna tepki yağdı. Ünlü oyuncu daha sonra konuyla ilişkin yeni bir açıklamada bulunarak Müslüman camiasını rencide ettiğini düşündüğünü belirten paylaşım yaptı.

"KIRDIĞIM HERKESTEN ÖZÜR DİLERİM"

51 yaşındaki oyuncu özü paylaşımında şunları söyledi; Sözlerimle incittiğim herkesten çok özür dilerim. Arkadaşlarımdan da özür dilerim. Son olarak kırdığım herkesten özür dilerim."

NEFRET VE YALANLA SAVAŞMANIN ÖNEMİNİ VURGULADI

Selma Blair, eleştirilere neden olan yorumunu sildikten sonra yayımladığı özür mesajında aynı zamanda nefret ve yalan bilgiyle savaşmanın önemini vurguladı.