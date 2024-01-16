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    Kahreden olay… Ünlü şarkıcı Esra Akman aldığı acı haberle yıkıldı, kardeşi 10. kattan düştü!

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Ünlü şarkıcı Esra Akman, aldığı acı haberle kahroldu. Akman’ın kardeşi Özlem Akman, dün gece saatlerinde 10. kattan düşerek hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcı aldığı haberle yıkıldı.

    Kahreden olay… Ünlü şarkıcı Esra Akman aldığı acı haberle yıkıldı, kardeşi 10. kattan düştü!
    Magazin Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesine bağlı Özlüce Mahallesi’nde bulunan Biaport rezidanslarında 01.00 sıralarında yaşanan olay herkesi kahretti. 

    ÜNLÜ ŞARKICI GELEN HABERLE KAHROLDU 

    Gelen son dakika bilgisine göre,  şarkıcı Esra Akman’ın kardeşi Özlem Akman dengesini kaybederek 10. kattan aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    Kahreden olay… Ünlü şarkıcı Esra Akman aldığı acı haberle yıkıldı, kardeşi 10. kattan düştü!

    10’UNCU KATTAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ 

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özlem Akman’ı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Akman, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

     

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Magazin HaberleriGüncel Haber
    Haberler > Magazin > Kahreden olay… Ünlü şarkıcı Esra Akman aldığı acı haberle yıkıldı, kardeşi 10. kattan düştü!
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