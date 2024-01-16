Kahreden olay… Ünlü şarkıcı Esra Akman aldığı acı haberle yıkıldı, kardeşi 10. kattan düştü!

16 Ocak 2024 14:54 - Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 14:55

Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesine bağlı Özlüce Mahallesi’nde bulunan Biaport rezidanslarında 01.00 sıralarında yaşanan olay herkesi kahretti.

ÜNLÜ ŞARKICI GELEN HABERLE KAHROLDU

Gelen son dakika bilgisine göre, şarkıcı Esra Akman’ın kardeşi Özlem Akman dengesini kaybederek 10. kattan aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

10’UNCU KATTAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özlem Akman’ı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Akman, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.