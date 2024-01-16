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Kahreden olay… Ünlü şarkıcı Esra Akman aldığı acı haberle yıkıldı, kardeşi 10. kattan düştü!
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen: Burak Akdoğan
Ünlü şarkıcı Esra Akman, aldığı acı haberle kahroldu. Akman’ın kardeşi Özlem Akman, dün gece saatlerinde 10. kattan düşerek hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcı aldığı haberle yıkıldı.
Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesine bağlı Özlüce Mahallesi’nde bulunan Biaport rezidanslarında 01.00 sıralarında yaşanan olay herkesi kahretti.
ÜNLÜ ŞARKICI GELEN HABERLE KAHROLDU
Gelen son dakika bilgisine göre, şarkıcı Esra Akman’ın kardeşi Özlem Akman dengesini kaybederek 10. kattan aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
10’UNCU KATTAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özlem Akman’ı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Akman, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Düzenleyen: Burak Akdoğan - Magazin
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı