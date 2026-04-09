Komedyen olarak tanınan Tuba Ulu isimli bir şahıs, bir gösterisinde Osmanlı Devleti padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan'ın evliliği hakkında sarf ettiği müstehcen sözleri nedeniyle gözaltına alındı.

Komedyen olarak tanınan Tuba Ulu hakkında, bir gösterisinde Osmanlı Devleti padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman için söylediği hakaret içerikli sözleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Komedyen Tuba Ulu

GÖZALTINA ALINDI

Tuba Ulu, başlatılan soruşturma çerçevesince İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. "Tarihi milli manevi değerlere hakaret" suçlaması yöneltilen Ulu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın ve gözaltı kararının gerekçesi ise şu şekilde:

"Sosyal medya platformlarında herkese açık şekilde dolaşımda bulunan bir videoda aleni olarak müstehcen sözleri yayınlayan ve bu sözler ile tarihi milli manevi değerlerimize hakaret ettiği tespit edilen T.U. İsimli kişi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma neticesinde talimata istinaden İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştır."

TUBA ULU NE DEMİŞTİ?

Bir stand-up gösterisinde sahneye çıkan ve Osmanlı Devleti'nin 10. padişahı Kanuni Sultan Süleyman ile Hürrem Sultan'ın evliliği hakkında müstehcen ifadeler kullanan Tuba Ulu'nun sözleri tepki çekmişti.

ÖNERİLEN HABERLER MAGAZİN Şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı

