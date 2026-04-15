NOW TV’nin dikkat çeken dizisi Kıskanmak ile ilgili izleyicileri şaşırtan bir gelişme yaşandı. Dün akşam yayınlanması beklenen yeni bölüm, son anda yayın akışından çıkarıldı. Bu durumun nedeni de belli oldu.

Sezon sonuna yaklaşılırken dizilerin geleceği netleşmeye başlarken, NOW TV’nin ilgiyle takip edilen yapımlarından Kıskanmak belirsizliğini koruyan projeler arasında yer alıyordu. Düşük reytingler nedeniyle final yapabileceği konuşulan dizi, bir süredir kulislerde “devam edecek mi, bitecek mi?” sorularıyla gündeme geliyordu.

Başrol oyuncusu Özgü Namal’ın geçtiğimiz günlerde dizinin bu sezon sona ereceğini ifade etmesi de merakı artırmış ancak resmi bir açıklama yapılmamıştı.

Kıskanmak dizisi yayından kaldırıldı! Son dakika iptalinin nedeni ortaya çıktı

DİZİNİN KADERİ REYTİNGLERE BAĞLI

İzleyicilerin merak ettiği sorulara cevap veren gazeteci Birsen Altuntaş, dizinin geleceğinin tamamen reyting performansına bağlı olduğunu aktarmıştı. Bu açıklama, dizinin akıbetine dair belirsizliği daha da güçlendirdi.

İPTAL NEDENİ REKLAM YETERSİZLİĞİ…

Öte yandan, dizinin yayın akışından çıkarıldığı kısa süre önce fark edildi. İzleyiciler sosyal medyada “Kıskanmak neden yok?” ve “Bu akşam yeni bölüm yayınlanacak mı?” sorularını ararken, konuya Birsen Altuntaş açıklık getirdi.

Kıskanmak dizisi yayından kaldırıldı! Son dakika iptalinin nedeni ortaya çıktı

Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre, dün akşam yayınlanması planlanan yeni bölüm son anda iptal edildi. İddialara göre, dizinin bu haftaki bölümü için yeterli reklam geliri sağlanamadı ve bu nedenle yayın akışından çıkarıldı.

