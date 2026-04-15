Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu için uyarı verdi. Vatandaşlar ''Havalar ne zaman ısınacak?'' sorusuna cevap ararken ''Hafta sonu yağmur yağacak mı?'' sorusu da gündeme geldi. Hafta ortasında daha sakin ve parçalı bulutlu bir hava beklenirken yurt genelinde yağışların etkili olması öngörülüyor.

Batı bölgelerde etkili olması beklenen toz taşınımı nedeniyle hava kalitesinde düşüş, görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksama gibi riskler için Meteoroloji'den uyarı geldi. Hafta sonu için yağış ihtimali söz konusuyken 6 il için de sarı kodlu uyarı verildi. Peki, havalar ne zaman ısınacak, hafta sonu hava nasıl olacak, bu hafta yağmur var mı?

Hafta sonu için uyarı! Havalar ne zaman ısınacak, bu hafta yağmur var mı?

HAVALAR NE ZAMAN ISINACAK?

Hafta ortası itibarıyla başlayan sıcaklık artışı Türkiye genelinde hissediliyor. Termometreler birçok şehirde birkaç derece birden yükselirken, batı ve iç kesimlerde değerler mevsim normallerinin üzerine çıkıyor.

MGM'nin tahminlerine göre hafta sonuna doğru iç ve doğu bölgelerde sıcaklıklar yeniden düşüş eğilimine girecek. Batı bölgelerde ise daha ılıman bir hava beklentisi var.

BU HAFTA YAĞMUR VAR MI, HAFTA SONU YAĞACAK MI?

Meteoroloji'Nin haftalık hava durumu tahmin haritasına göre Perşembe günü itibarıyla batı kesimlerde yerel yağış geçişleri görülmeye başlanacak. Cuma günü ise yağışlar genişleyerek yurdun büyük bölümüne yayılacak.

17-18 Nisan tarihlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar birçok bölgede etkili olacak. Marmara’dan İç Anadolu’ya, Karadeniz’den Akdeniz’e kadar geniş bir alanda aralıklı ve yer yer kuvvetli yağışlar bekleniyor.

Pazar günü de yağışların büyük ölçüde devam edeceği, bazı bölgelerde etkisini azaltarak süreceği tahmin ediliyor. Güney ve doğu kesimlerde ise yağışların yer yer daha kuvvetli olabileceği değerlendiriliyor.



BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

15 Nisan Çarşamba günü itibarıyla ülke genelinde parçalı ve yer yer yoğun bulutlu bir hava öne bekleniyor. Batı bölgelerde bulutlu hava daha belirgin olurken yağış beklenmiyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde sis ve pus etkisi öngörülütken doğu bölgelerde buzlanma ve don riski devam ediyor.

Bugün ve yarın için Antalya, Balıkesir, İzmir, Aydın, Çanakkale ve Muğla için ise toz taşınımı nedeniyle sarı kodlu uyarı verildi.

