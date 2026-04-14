Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı son tahminlere göre yurt genelinde hafta ortasına kadar bahar havası etkisini artırırken, hafta sonuna doğru birçok bölgede yağış bekleniyor. Hafta sonu yağmur var mı, bu hafta hava nasıl olacak merak edilirken cuma gününden itibaren yurdun büyük bölümünde gökgürültülü sağanak yağışların başlayacağı tahmin ediliyor.

Yeni haftayla birlikte hava sıcaklıklarında belirgin yükselişin ardından ''Hafta sonu yağmur var mı, bu hafta hava nasıl olacak?'' sorusu gündeme geldi. Batı bölgelerden başlayarak iç kesimlere yayılan sıcak hava dalgası, mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’de hafta boyunca parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü hakim olurken, sıcaklıklar kademeli olarak artış gösteriyor.



HAFTA SONU YAĞMUR VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hafta sonu yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor. Özellikle cumartesi günü itibarıyla İç Anadolu ve Akdeniz başta olmak üzere birçok bölgede gökgürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

Ankara ve Antalya’da yağışın kuvvetli olması öngörülürken, İzmir’de cuma günü görülen yağışın ardından cumartesi daha parçalı bulutlu geçecek. İstanbul’da ise hafta sonu boyunca çok bulutlu bir hava hakim olacak.

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

Hafta genelinde sıcaklıklar batıdan başlayarak artış gösterecek. Birçok şehirde ise sıcaklık mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’de hafta ortasına kadar parçalı ve az bulutlu bir hava etkili olurken, Antalya’da sıcaklıklar 30 derecenin üzerine kadar yükseliyor.

Cuma günüyle birlikte ise ülke genelinde yağışlı hava etkisini göstermeye başlıyor. Doğu Karadeniz’de hafta boyunca aralıklı yağmur görülürken, Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde kar ve karla karışık yağmur etkisini sürdürüyor. Hafta sonuna doğru ise yağışlar yaygınlaşırken, bazı bölgelerde kuvvetli sağanak geçişleri bekleniyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

TARİH TAHMİN EDİLEN Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız 14 Nisan Salı 7 17 54 83 17 15 Nisan Çarşamba 8 17 59 88 19 16 Nisan Perşembe 9 16 71 92 24 17 Nisan Cuma 10 16 59 82 28 18 Nisan Cumartesi 10 18 55 78 23

