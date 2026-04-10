Türkiye’nin büyük bölümü âdeta kışı yaşıyor. Kar yağışı yurdun birçok bölgesinde etkili olurken, yaylalar ve yüksek kesimlerde kar 20 santimetreyi buldu. Ekipler, kapanan yolları açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de, soğuk hava dalgasıyla birlikte ziraî don tehlikesine karşı uyarıda bulundu. Hava tahmin uzmanı Abdullah Macit, yağışlı sistemin ülke genelinde süreceğini belirterek Marmara’nın doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun kuzey ve doğusunda eksi değerlerde soğuk beklendiğini açıkladı.

Vatandaşların ve özellikle çiftçilerin hafta sonu boyunca dikkatli olması istendi. Ürün kayıpları yaşanma tehlikesiyle kiraz ve birçok meyvenin fiyatı yükseldi. Nisan ayının ortasına gelmemize rağmen kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor. Özellikle Bolu, Düzce, Kastamonu, Sivas, Tokat, Bayburt, Trabzon, Rize, Arvin ile Doğu Anadolu’da Kars, Erzurum, Ardahan’da beyaz örtü her yeri kapladı. Hava sıcaklıkları eksi değerleri gördü. Batı Karadeniz’de kar kalınlığı bazı yüksek kesimlerde 5 santimetreye ulaşırken, Ilgaz Dağı Millî Parkında kar örtüsü yeniden güç kazandı. Tokat-Sivas kara yolunda kar kalınlığı yer yer 20 santimetreyi buldu, ekipler küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Sivas Valiliği, zirai don riskinin 11 Nisan’a kadar süreceğini duyurdu. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar da 7-11 Nisan tarihleri arasında beklenen don olayına karşı üreticilere uyarıda bulundu. Trabzon’un Tonya ve Çaykara yaylaları ile Artvin’in yükseklerinde de kar yağışı etkili oluyor.

DOĞUDA KUVVETLİ KAR YAĞIŞI

Doğu Anadolu’da ise kar ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Erzurum, Ardahan ve Kars’ta toplam 82 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Erzurum’da bazı bölgelerde kar kalınlığı 2 metreye ulaştı. Van’ın Erciş ilçesinde nisan ayında yağan kar şaşkınlığa sebep oldu. Bitlis’te yoğun kar nedeniyle 11 yerleşim yerinin yolu kapanırken, Van-Hakkâri yolundaki Kurubaş Geçidi’nde sürücüler zor anlar yaşadı. Şırnak’ın Uludere ilçesinde de yollar kapanınca ekipler yolları açmak için seferber oldu

