Türkiye soğuk hava dalgasının etkisinde kalmaya devam ederken, Meteoroloji’den yeni uyarılar geldi. Meteoroloji 14 ilde sağanak, 8 ilde karla karışık yağmur beklendiğini açıklayarak toplamda 22 ili uyardı. İşte sağanak yağışın etkisinin süreceği o iller…

Ülke genelinde etkili olan çok bulutlu hava etkisini sürdürürken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporunu yayınladı. Bugün ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkisini gösterecek. Hava sıcaklığının batı kıyılarda 3 ile 5 derece artması, Doğu Karadeniz'de 5 ile 7 derece azalması bekleniyor. Meteoroloji 14 ili sağanak yağış, 8 ili de karla karışık yağmur için uyardı.

Meteoroloji’den 22 ile çifte uyarı! Haritanın rengi değişti, etkisi sürüyor

HARİTADA YİNE YAĞIŞ VAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmede şöyle denildi:

Marmara (Edirne ve Çanakkale hariç), Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Çorum çevreleri, Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz’in batısı, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Siirt, Batman, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ÇIĞ VE RÜZGAR UYARISI

Aynı zamanda rüzgar uyarısı da yapan Meteoroloji “Rüzgarın, Doğu Akdeniz’in doğusunda Güneyli yönlerden kuvvetli(40-60 km / saat) olarak eseceği tahmin ediliyor” dedi. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlar için ise çığ tehlikesine karşı uyarı yapıldı

Meteoroloji'nin bugünkü raporuna göre sağanak ve karla karışık yağmur beklenen iller şöyle;

İl Sağanak / Yağmur Kar / Karla Karışık İstanbul ✅ ❌ Kocaeli ✅ ❌ Adana ✅ ❌ Hatay ✅ ❌ Ankara ✅ ✅ Eskişehir ✅ ❌ Konya ✅ ❌ Nevşehir ✅ ❌ Bolu ✅ ✅ Düzce ✅ ❌ Kastamonu ✅ ❌ Zonguldak ✅ ❌ Artvin ✅ ✅ Trabzon ✅ ✅ Erzurum ✅ ✅ Kars ✅ ✅ Malatya ✅ ❌ Van ✅ ✅ Diyarbakır ✅ ❌ Gaziantep ✅ ❌ Siirt ✅ ❌ Şanlıurfa ✅ ❌

UÇAK SEFERLERİ İPTAL EDİLMİŞTİ

Yağışların İstanbul’da hafta boyunca devam edeceğini açıklayan AKOM ise son açıklamasında hava sıcaklığının 12-15 aralığında devam edeceğini belirtmişti. Öte yandan dün İstanbul’da etkili olan olumsuz hava durumu sonrasında Pegasus Hava Yolları ve AJet Sabiha Gökçek kalkışlı ve varışlı bazı uçak seferlerini iptal etmişti. 29 Mart Pazar günü için planlanan toplam 127 seferi iptal edilmesi sonrasında Sabiha Gökçen'e iniş yapamayan 11 uçak da çevre havalimanlarına yönlendirilmişti. Bugün de fırtına ve yoğun yağış nedeniyle İstanbul ve Bursa hattındaki bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi.

