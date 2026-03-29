İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak sonrasında Pegasus Hava Yolları ve AJet, bugün planlanan bazı uçak seferlerini iptal ettiğini duyurdu. Pegasus Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 76, AJet ise 51 seferini iptal etti.

Türkiye genelinde çok bulutlu ve bulutlu hava hakim olurken, İstanbul’da şiddetli fırtına ve sağanak yağış etkisini devam ettiriyor.

İstanbul'da etkisini sürdüren kötü hava şartları hava ulaşımını da olumsuz etkiledi. Pegasus Hava Yolları ve AJet, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı seferlerini iptal ettiklerini duyurdu. Pegasus 76, AJET ise 51 seferini iptal etti.

Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından alınan uçuş kısıtlama kararı doğrultusunda İstanbul'da bugün planlanan seferlerde aksaklıklar yaşandığı belirtildi.

AJET 51 SEFER

Konuya ilişkin AJet'ten yapılan açıklamada, 29 Mart Pazar günü planlanan 51 seferin iptal edildiği duyuruldu. Olumsuz hava nedeniyle iniş yapamayan 11 uçağın ise güvenli liman olarak belirlenen diğer havalimanlarına (divert) yönlendirildiği belirtildi.

Operasyonların uçuş emniyetinden taviz verilmeden sürdürüldüğü vurgulanırken; hava şartlarının seyrine göre yeni iptal ve yönlendirmelerin yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

PEGASUS 76 SEFER

Pegasus Hava Yolları, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 76 seferin karşılıklı iptal edildiğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından alınan uçuş kısıtlama kararı doğrultusunda bugün planlanan seferlerde aksaklıklar yaşandığı belirtilerek, 76 seferin karşılıklı olarak iptal edildiği ifade edildi.

AKOM “BÜTÜN HAFTA SÜRECEK” DEDİ

Öte yandan Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) İstanbul için yaptığı son uyarıda “İstanbul'da sıcaklıkların hafta boyunca 12-16 °C aralığında seyretmesi beklenirken, yağışlı havanın bütün hafta etkili olacağı tahmin edilmektedir” ifadelerine yer verdi.

