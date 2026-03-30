Milli ara sonrası Süper Lig'de lider Galatasaray'ı konuk edecek Trabzonspor'da Ernest Muçi, Arnavutluk Milli Takımı’nda sakatlık geçirdi. 25 yaşındaki oyuncunun tedavisi Trabzon'da devam edecek.

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Trabzonspor'da 35 maçta 13 gol ve 8 asistlik skor katkısı veren Ernest Muçi'den haber var. Arnavutluk Milli Takımı'nda sakatlanan oyuncunun, Trabzon'a dönmesine karar verildi.

KAS SEVİYESİNDE ÖDEM

Arnavutluk Federasyonu'ndan yapılan açıklamada; "Ernest Muçi, antrenmanda yer almadı. Cumartesi gününden bu yana sağ arka adalesinde rahatsızlık hisseden oyuncunun MR'ında kas seviyesinde ödem tespit edildi. Bu nedenle birkaç gün dinlenmesi gerekiyor ve Ukrayna maçına tam olarak yetişemeyecek. Sağlık ekibiyle yapılan görüşmenin ardından Sylvinho, Muçi'nin kamptan ayrılmasına karar verdi. Oyuncu, tedavisine devam etmek için Türkiye'ye gitti" denildi.

RAKİP GALATASARAY

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, 4 Nisan Cumartesi günü Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecek. Mücadelenin olduğu hafta Fenerbahçe ve Beşiktaş da derbi maçta kozlarını paylaşacak.

