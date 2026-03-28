Trabzonspor'da Davitashvili için erken adım: Yardım et Şota
Yeni sezon kadro planlamasına başlayan Trabzonspor, daha önce istediği ama alamadığı Ligue 2 (Fransız futbol sisteminde ikinci lig) ekibi St. Etienne'in Gürcü yıldız Zuriko Davitashvili defterini yeniden açıyor.
Zuriko Davitashvili transferinde St. Etienne ile yeniden masaya oturacak Trabzonspor, eski oyuncusu Şota Arveladze'den de yardım alacak.
Zuriko Davitashvili için 10 milyon euro bonservis bedelini göden çıkaran ancak bu transferde amacına ulaşamayan Trabzonspor, futbolcunun kulübü St. Etienne ile yeniden masaya oturmaya hazırlanıyor.
ŞOTA DEVREDE
Yönetim, 25 yaşındaki oyuncuyu renklerine bağlayabilmek için eski oyuncusu ve eski teknik direktörü Şota Arveladze'den yardım alacak. Davitashvili'yi canlı izleyen bordo-mavililer, transfer sezonunu başlamadan işi bitirmek amacında.
25 MAÇTA 6 GOLE KATKI
Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Davitashvili, bu sezon 25 maçta görev yaptı. Oyuncu, sahada kaldığı 1916 dakikada 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
