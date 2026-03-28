Yeni sezon kadro planlamasına başlayan Trabzonspor, daha önce istediği ama alamadığı Ligue 2 (Fransız futbol sisteminde ikinci lig) ekibi St. Etienne'in Gürcü yıldız Zuriko Davitashvili defterini yeniden açıyor.

Zuriko Davitashvili için 10 milyon euro bonservis bedelini göden çıkaran ancak bu transferde amacına ulaşamayan Trabzonspor, futbolcunun kulübü St. Etienne ile yeniden masaya oturmaya hazırlanıyor.

Yönetim, 25 yaşındaki oyuncuyu renklerine bağlayabilmek için eski oyuncusu ve eski teknik direktörü Şota Arveladze'den yardım alacak. Davitashvili'yi canlı izleyen bordo-mavililer, transfer sezonunu başlamadan işi bitirmek amacında.

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Davitashvili, bu sezon 25 maçta görev yaptı. Oyuncu, sahada kaldığı 1916 dakikada 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

