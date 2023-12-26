Masterchef Tahsin neden yok, elendi mi? Masterchef’te Tahsin Küçük niye yok, ceketi kazandı mı?

26 Aralık 2023 14:54 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 14:57

Masterchef Tahsin neden yarışmıyor, elendi mi? Masterchef’te final öncesi son viraja girildi. 7 yarışmacıdan biri her akşam ceketi kazanmak için çabalıyor. Peki bu akşamki bölümde Tahsin neden yoktu, neden yarışmıyor? İşte detaylar…

MASTERCHEF TAHSİN NEDEN YOK?

Masterchef’te bu hafta her akşam bir yarışmacı son 5’e kalmak için mücadele ediyor. Son 5’e kalan yarışmacılar ceketi giymeye ve 5’li finalde mücadele etmeye hak kazanıyor. Dün akşam Tahsin en yüksek puanı alarak ilk ceketi giymeye hak kazandı. Bu nedenle Tahsin bu akşamki bölümde yarışmıyor.

TAHSİN NASIL KAZANDI?

Masterchef Türkiye’nin dün akşamki bölümünde 7 yarışmacı son 5’e kalmak için mutfaktaki hünerlerini sergiledi. Hazırladığı tabaklar ile şeflerden en yüksek puanı alarak son 5’e kalan yarışmacı Tahsin oldu. Tahsin dün akşam Masterchef Türkiye’nin kazanan ismi oldu.

2 tur süren yarışmanın sonunda yarışmacıların aldıkları puanlar şu şekildedir:

Eren: 47

Hasan: 45

Barbaros: 42,5

Sergen: 45

Esra: 33

Kıvanç: 38,5

Tahsin: 50

MASTERCHEF’TE SON 7’YE KİMLER KALDI?

Masterchef’te son 7’ye kalan isimler şu şekildedir:

Hasan Biltekin

Kıvanç Karadeniz

Barbaros Yoloğlu

Sergen Özen

Esra Tokelli

Tahsin Küçük

Eren Kaşıkçı

MASTERCHEF JÜRİLERİ KİMLER?

Masterchef Türkiye’de jüri üyeliklerini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna yapmaktadır.

MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayınlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı.

Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.