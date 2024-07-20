Meclis'teki düzenleme akıllara onları getirdi! Eşlerini bıraktılar soyadlarını asla

Sezen Aksu, Demet Akbağ, Zuhal Olcay gibi birçok ünlü boşandıkları eşlerinin soyadını taşıyor. Burcu Biricik, Sinem Kobal gibi bazı isimler ise kızlık soyadından vazgeçmedi.

Ülkemizde evlendiğinde kızlık soyadını kullanma konusunda yapılan tartışmalar, hükûmetin yargı paketiyle yeniden gündeme geldi. Yargı paketinde hükûmet kızlık soyadının tek başına kullanımı konusunda düzenlemeye giderken, bazı kesimler bunun evlilik birliğini bozacağını, çocuklar açısından da olumsuz bir durumun söz konusu olacağını belirterek karşı çıkıyor.

Öte yandan nüfusa soyadı kullanımı olarak baktığımızda ülkemizde sadece 900 kadının evli olduğu hâlde kızlık soyadını kullandığını görüyoruz. 27 milyon kadın, kocasının soyadını kullanmayı seçerken, 1 milyon kadın da kızlık soyadı ile birlikte çift soyadı kullanmayı tercih ediyor. Buna, bir de mesleği açısından isim ve soy ismi çok önemli olan ‘ünlüler’ tarafından baktık. Birçok ünlü, evlendikten sonra eşinin soyadını kullanmaya devam ederken, bazıları da boşanır boşanmaz “Bu soyadı ile tanındım” demeden kızlık soyadına dönüş yapıyor ama onlar tabii ki azınlıkta...

EVLENDİKLERİ HALDE KIZLIK SOYADINI KULLANDILAR

NESLİHAN ATAGÜL: Genç ünlülerden. Başka bir ünlü isim olan Kadir Doğulu ile evli. Ünlü oyuncu, sosyal medya dâhil her yerde ‘Neslihan Atagül Doğulu’ olarak iki soyadı kullanıyor.

SİNEM KOBAL: Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan ve 2 çocuğu bulunan Kobal, kendi soyadını kullanan ünlülerden.

BURCU BİRİCİK: 2016 yılında evlenen genç isim kızlık soyadıyla devam ediyor. Eşi Emre Yetkin.

BOŞANMAYA RAĞMEN EŞ SOYADIYLA DEVAM

MUAZZEZ ABACI: 2 kez evlendi ve boşandı ama ilk eşinin soyadını sahne markası olarak kullanıyor.

PERRAN KUTMAN: Hüseyin Kutman’la evliliği sebebiyle bu soyadını aldı. Boşandı ama aynı şekilde devam ediyor.

GÖNÜL YAZAR: Kızlık soyadı Özyeğinler. Necdet Yazar ile evlenip onun soyadını aldı ve bu şekilde ünlendi. Ondan boşandıktan sonra çok sayıda evlilik yaptı ama ‘Yazar’ soyadını bırakmadı.

DEMET AKBAĞ: 22 yaşında evlenip 4 yıl sonra boşandığı İskender Akbağ’ın soyadını kullanmaya devam ediyor.

SEZEN AKSU: Müziğin minik serçesi. İlk evliliği daha ünlü olmadan önce Ali Engin Aksu ile yaptı. Bu soyadı ile ünlendi ve sonraki 2 evliliği dâhil olmak üzere ‘Aksu’dan vazgeçmedi.

NURSELİ İDİZ: Mesleğine Çamlıbel soyadı ile başladı, Cem İdiz’le evlenip bu soyadını aldı, boşandı ama İdiz’le devam.

ZUHAL OLCAY: İlk evliliği Selçuk Yöntem’le oldu. Ardından Zafer Olcay’la evlendi ve hâlâ onun soyadı ile devam ediyor. Boşanmasına rağmen.

EMEL MÜFTÜOĞLU: Oğuz Müftüoğlu ile evliliğinde bu soyadını aldı. Tam ünlü olduğu yıllarda boşandı. Bu yüzden eski eşinin soyadını bırakmadı.

SUNA YILDIZOĞLU: İngiliz asıllı oyuncu. Gerçek ismi Sonia Eddy’di. 1974’te Kayhan Yıldızoğlu ile evlendikten sonra Suna Yıldızoğlu ismini alıp Türk vatandaşlığına geçti. 2 yıl sonra boşanmasına rağmen bu soyadını kullanmaya devam etti.

EŞ SOYADINDAN HEMEN VAZGEÇTİLER

VAHİDE PERÇİN: Biz onu Vahide Gördüm olarak tanıdık. Fakat kanser olduğu haberiyle birlikte boşanma haberini de duyduk. Eşi Altan Gördüm’den boşanan Vahide Gördüm, hemen kızlık soyadı olan Perçin’i kullanmaya başladı.

MÜŞERREF AKAY: Yıllar önce Mahmut Tezcan’la evlenen ve eşinin soyadını alan şarkıcıyı halk Müşerref Tezcan olarak tanıdı. Fakat boşanmasının hemen ardından eski eşiyle yaşadığı anlaşmazlık üzerine Tezcan soyadından vazgeçip Müşerref Akay olarak yoluna devam etti.

SERAP GÜNER: Bu isimle söyleyince çok tanıyan çıkmıyor ama Serap Ezgü dediğimizde, ünlü türkücü Sümer Ezgü’nün eşi olan Serap Ezgü’den bahsettiğimiz anlaşılıyor. Serap Hanım, Sümer Ezgü ile ‘kavgalı’ boşandığı için soyadını kullanma iznini alamadı ve Serap Güner olarak hayatına devam ediyor.

YASEMİN CONKA: Biz onu bu soyadı ile tanıdık. Boşandıktan sonra hemen kızlık soyadına döndü ve Yasemin Baştan olarak yeni bir yola girdi.

SEDA SAYAN: Ünlüler dünyasının en fazla evlenip boşananlarından biri. Sayan, şov dünyasında bilindiği soyadı. Son evliliğinde eşinin Ökten olan soyadını da kullanmaya başlamıştı. Boşandığına dair haber henüz doğrulanmasa da, kendisi Sayan soyadına dönmüş durumda.