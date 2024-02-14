Miss Turkey 2019 güzeli Aleyna Yavaş, kamp sürecindeki zorlukları anlattı: Çok korktum

Miss Turkey 2019 güzeli Aleyna Yavaş, sosyal medya hesabından kamp sürecinde yaşadıklarını anlattı. Kampta katı kuralların olduğunu söyleyen Yavaş "Sürekli gülümse diyorlar. Ağlayacağım ağlayamıyorum. Yaşım küçük korktum." ifadelerini kullandı.

2019 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasında tacı takan Aleyna Yavaş, kamp sürecinde yaşadığı zorlukları ilk kez anlattı. Kampın çok katı kurallarının olduğundan bahseden Yavaş, "Sürekli gülümse diyorlar. Ağlayacağım ağlayamıyorum. Yaşım küçük korktum." dedi.

"YAŞIM KÜÇÜKTÜ KORKTUM"

Genç manken, "Kuaförde yapılan işlem hakkında yorum yapılmayacak. Sürekli gülümse diyorlar. Ağlayacağım ağlayamıyorum. Yaşım küçük korktum. Kamp süresi boyunca giyeceğimiz kıyafetleri dağıttılar. Tayt, hırka, crop, şort. Ne istiyorlarsa onu giyeceğiz seçme şansımız yoktu" dedi.

"KAHVE VE EKMEK YASAK"

Birçok konuda zorlandığını ve bazı kuralların kendisine ağır geldiğini söyleyen Aleyna Yavaş "Kahvaltıya indik çay yasak. Canan Karatay gibi hissettim. Kahve ve ekmek yasak sadece su içebiliyorsun. Künye fotoğraflarımızı çekilmeye gidiyoruz. Şu saç yapılacak şu makyaj yapılacak. Onlar belirliyor. Saçımız makyajımız yapılmaya başlandı. Saçlarımı zaten kısalttılar. Yoğun bir maşa yaptılar. Yaşımdan 3-4 yaş büyük gözüktüm. Göz makyajı bende rezalet durdu. Ciddi poz vermeyi seviyorum. Görevliler gülmemi istedi. Ben onların dediğini yapmak zorunda hissettim kendimi. Zorunlu bir gülüş yaptım." ifadelerini kullandı.