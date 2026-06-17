İstanbul'da yaşayan, yaz aylarını ise memleketi Giresun'un Tirebolu ilçesinde geçiren 62 yaşındaki Emine Öztürk, sosyal medyada görerek devlet desteğiyle diktiği salep orkidesinin üretim alanını bir yılda ikiye katlayarak 200 metrekareye çıkardı. Bu sezon 12 kilogram ürün hasat etmeyi hedefleyen Öztürk, üretimi kolay olan bu bitkiyle aile ekonomisine ek gelir sağlıyor. Saf salep orkidesinin güncel kilogram fiyatı ise 10 bin ile 12 bin 500 TL arasında değişiyor.

Giresun'un Tirebolu ilçesinde, sosyal medyada gördüğü salep orkidesini özel izinle yetiştirmeye başlayan bir kadın, üretim alanını ikiye katlayarak büyük bir başarıya imza attı.

Uzun yıllardır İstanbul'da yaşayan Öztürk, yaz dönemini memleketi Giresun'un Tirebolu ilçesine bağlı Kovanpınar köyünde geçiriyor. Fındık ve çay üreticisi de olan 62 yaşındaki Öztürk, bahçesinde yetiştirdiği domates, biber ve fasulye gibi çeşitli sebzeleri pazarlarda satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Sosyal medyada gördü, devlet desteğiyle bahçesine ekti! Şimdi kilosunu 10 bin TL'den satıyor

SOSYAL MEDYADA GÖRDÜ, SALEP ORKİDESİ ÜRETİMİNE BAŞLADI

Sosyal medyada salep orkidesi üretimiyle ilgili video izleyen iki çocuk annesi Öztürk, arazisinin bir bölümünde bu ürünü yetiştirmek için harekete geçti. Tirebolu Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvuran Öztürk, "Giresun'da Salep Orkidesi Üretiminin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında düzenlenen eğitimlere katıldı ve fide desteğinden yararlandı.

İşe girişen Emine Öztürk, geçen yıl bahçesinin 100 metrekarelik kısmına salep orkide fidesi dikerek deneme amaçlı üretime başladı.

VİDEOLARI İZLEYİP KARARINI VERDİ

Üretici Emine Öztürk, sosyal medyada gördüğü salep orkidesi üretimi ile ilgili videoların dikkatini çektiğini söyledi. Uzun süre yetiştiricilikle ilgili videoları izlediğini anlatan Öztürk, kendisinin de yapabileceğini düşünerek üretime karar verdiğini ifade etti.

Sosyal medyada gördü, devlet desteğiyle bahçesine ekti! Şimdi kilosunu 10 bin TL'den satıyor

"BU SENE İYİ REKOLTE BEKLENTİM VAR"

Öztürk, gerekli izinleri alarak geçen yıl salep orkidesi üretimine başladığını dile getirerek, "İlk yıl deneme amaçlı ekim yaptım. Bu sene iyi rekolte beklentim var. 100 metrekarede başlamıştım, 200 metrekareye ulaştırdım üretim alanını." diye konuştu.

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HEDEFİ 12 KİLOGRAM ÜRÜN ELDE ETMEK

Hasat zamanının başladığını ve ay sonuna kadar süreceğini belirten Emine Öztürk, bu sezon 12 kilogram ürün elde etmeyi hedeflediğini anlattı.

"SALEP ORKİDESİNİN ÜRETİMİ KOLAY"

Öztürk, bahçesinde çeşitli tarım ürünleri de yetiştirdiğini anlatarak, "Arazimde domates, biber, fasulye, salatalık, fındık ve çay gibi ürünler üretiyorum. Ek gelir amaçlı salep orkidesi de yapmaya başladım. Salep orkidesinin üretimi kolay, zor değil. Bir kişi çok rahat yapabilir." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada gördü, devlet desteğiyle bahçesine ekti! Şimdi kilosunu 10 bin TL'den satıyor

Ürünlerini çevredeki pazarlarda sattığını belirten Öztürk, gelecek yıllarda üretim sahasını ve rekoltesini artırmayı hedeflediğini sözlerine ekledi. Öte yandan il genelinde 79 çiftçinin 6 dönümde yılda ortalama 600 kilogram salep orkidesi ürettiği öğrenildi.

KİLOSU 10 BİN TL'DEN BAŞLIYOR

Diğer taraftan saf (kurutulmuş) salep orkidesinin kilogram fiyatı, kalitesine bağlı olarak 10 bin TL ile 12 bin 500 TL arasında değişmektedir. Dondurma ve içecek yapımında kullanılan bu saf ürünün yanı sıra, ekim yapmak isteyenler için 1 kilogram salep yumrusu (tohumluk fide) fiyatı ise ortalama 3 bin 500 TL ile 4 bin 500 TL seviyelerinden başlamaktadır.

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