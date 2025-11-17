Geçirdiği kalp krizinin ardından ABD'de hayatını kaybeden Muazzez Abacı, bugün Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Törene çok sayıda isim katılırken Abacı'nın yakınları gözyaşlarına boğuldu.

12 Kasım'da ABD'de bulunduğu sırada geçirdiği kalp krizi nedeniyle Rochester New York'ta hayatını kaybeden Muazzez Abacı'nın cenazesi Türkiye'ye getirildi.

ANKARA'DA DEFNEDİLDİ

Muazzez Abacı için dün İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) veda töreni düzenlendi. Abacı'nın cenazesi bugün Ankara Kocatepe Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Cebesi Asri Mezarlığı'na gözyaşları içinde defnedildi. Düzenlenen cenaze törenine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, ünlü şarkıcı Sibel Can, milletvekilleri ve ünlü sanatçının yakınları katılım sağladı.

Abacı'ya son veda! Ünlü sanatçı da oradaydı

HER ŞEY ANJİYODAN SONRA OLMUŞ

Kızı Aslı Abacı, annesinin ölümüne dair yaptığı açıklamalarda annesini 2 hafta önce kalp krizi nedeniyle hastaneye götürdüklerini, hemen anjiyo yapıldığını ve kalp damarının açıldığını belirtti. Aslı Abacı, annesinin durumunun gayet iyi olduğunu ancak anjiyonun bir komplikasyonu sonucu annesinin diğer organlarının da etkilendiğini ve toparlanamadığını ifade etti. Anjiyodan sonra birçok kişide benzer komplikasyonların görülebildiğini, bu nedenle antibiyotik tedavisine başlandığını fakat annesinin bu antibiyotiğe ters bir reaksiyon verdiğini belirtti.

"3 GÜN ÖNCESİNE KADAR KONUŞUYORDUK"

Annesi Muazzez Abacı'nın ölümünü beklemediklerini ifade eden kızı Aslı Abacı, annesini kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadığını belirterek, "Acı bir kayıp, çok büyük bir kayıp. Hem var hem yok gibi. Ankara'ya geldiğime çok mutluyum. Annemi Ankara'ya getirdiğime çok mutluyum. Türkiye'de olduğumuza çok mutluyum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok seveni var. Hepimiz özleyeceğiz. Annem artık size burada emanet. Ben de gelip gidip ziyaret edeceğim. Annemle son 2 gün pek konuşmamız olmadı. Çünkü durumu biraz ağırlaştığı için pek konuşma durumumuz olmadı. Ama 3 gün öncesine kadar konuşuyorduk. Böyle bir şey beklemedik, aklımıza gelmedi. Annem şimdiye kadar ölümden hiç bahsetmedi" diye konuştu.

"KIYMETLİ BİR SANATÇIMIZI KAYBETMENİN DERİN ÜZÜNTÜSÜNÜ YAŞIYORUZ"

Ünlü sanatçı Muazzez Abacı'nın Türk Sanat Müziği'nde yapıcı bir rolü olduğunu belirten Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ise "Çok kıymetli bir sanatçımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kıymetli sanatçımız Amerika'da vefat etti ve ülkesine, vatanına dönmek istedi. Bu süreci yakından takip ettik. Dün, AKM'de törenimizi gerçekleştirdik. Bugün de Ankara'da Kocatepe Camii'nde genel başkan yardımcılarımız ve vekillerimizin katılımıyla cenazesini gerçekleştirdik. Allah rahmet eylesin. Allah ailesine sabırlar ihsan etsin. Diyecek çok fazla bir şey yok" şeklinde konuştu.

MUAZZEZ ABACI KİMDİR?

Muazzez Abacı müzik kariyerine ilk olarak 1966 yılında Ankara Radyosu'nda başladı. 1973'te ilk plağı ‘Bir Sen Kaldın İçimde Kervan'ı çıkardı. Klasik ve çok sesli Türk müziğinin popülerlik kazanmasını sağlayan isimlerden biri oldu. Radyo yılları sonrasında İstanbul'daki gazinoların aranılan assolistlerinden biri olmakta gecikmedi ancak özel hayatı nedeniyle sahne ve plak çalışmaları kesintilere uğradı. ‘Şakayık' ve ‘Vurgun' adlı kendisiyle özdeşleşmiş eserleriyle tanındı. 1990 yılında Cemal Safi'nin sözlerini yazdığı Selçuk Tekay'ın bestelediği ‘Vurgun' adlı şarkı ve albümle öne çıkan ünlü sanatçı, 2000'li yılların başlarında, Türk Sanat Müziği'ndeki genel durgunluğun ve gerilemenin de etkisiyle, kendini müzik gündeminden belirgin şekilde geri çekmiştir. 2007 yılında ‘Hayalin İçin Söyle' TV programında jüri olarak yer aldı.

GÖZDE NUR BAYAR

