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Oğlunu kaybeden Safiye Soyman'ın sözleri yürek yaktı!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Magazin Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Burdur'da önceki gün hayatını kaybeden Safiye Soyman'ın 52 yaşındaki oğlu Harun Akaröz, dün Muğla'nın Bodrum ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Soyman’ın sözleri yürek yaktı. Ünlü isim, “Çocuğum beni bekliyormuş. Ben geldim, 1 hafta sonra vefat etti. Morgda ellerimle yıkadım. Gülerek gitti benim çocuğum” dedi.

Safiye Soyman'ın 25 yıldır MS hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz, önceki gün Burdur'da hayatını kaybetmişti. Burdur'da yaşamını yitiren Harun Akaröz'ün cenazesi, Muğla'nın Bodrum ilçesinde defnedildi. Safiye Soyman, oğlunun tabutu başından bir an olsun ayrılmadı.

Cenaze törenine Safiye Soyman, Faik Öztürk, Soyman ailesi ve yakınları, sunucu ve şarkıcı Seren Serengil, sunucu ve oyuncu Seray Sever, sunucu Ebru Akel, iş, sanat ve spor dünyasından birçok isim katıldı.

Oğlunu kaybeden Safiye Soyman'ın sözleri yürek yaktı! - 1. Resim

Faik Öztürk, “Allah kimseye vermesin, zor. 7 yıldır çok çekti, çok mücadele etti. Ömrü yatakta geçti. Çok zorlu süreç. Allah Safiye'ye ömür versin, muhteşem baktı, muhteşem yaşattı. Herkes bize 3 ay, 5 ay derken Harun 7 yıl yaşadı. O yüzden Allah yattığı yeri cennet etsin. Acımız büyük, yaşayan bilir. Dün akşam evde Safiye, Harun'un yastığına sarıldı yattı. Safiye'nin buna alışması çok zor, Allah güç kuvvet versin” ifadelerini kullandı.

"GÜLEREK GİTTİ BENİM ÇOCUĞUM"

Safiye Soyman ise, “Allah kimseye evlat acısı vermesin. Gitti benim oğlum, üstüne bir sinek konsun istemezdim. Çok iyi bakardım, çekimden geldim beni bekliyormuş. Çocuğum beni bekliyormuş. Ben geldim, 1 hafta sonra vefat etti. Morgda ellerimle yıkadım. Gülerek gitti benim çocuğum” dedi.

Oğlunu kaybeden Safiye Soyman'ın sözleri yürek yaktı! - 2. Resim

Bodrum'da yaşayan Harun Akaröz'ün rahatsızlığına iyi geldiği için yaklaşık 3 yıldır yaz aylarını Burdur'un Ağlasun ilçesine bağlı Yeşilbaşköy köyünde geçirdiği öğrenildi.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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