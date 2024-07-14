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Olay buluşma! Aziz Yıldırım Survivor yarışmacısıyla bir araya geldi

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Olay buluşma! Aziz Yıldırım Survivor yarışmacısıyla bir araya geldi
Fenerbahçe, Aziz Yıldırım, Ogeday Girişken, Haber

Magazin Haberleri

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım Survivor şampiyonu Ogeday Girişken ile bir araya geldi. Ogeday’ın paylaştığı kare sosyal medyada çok konuşuldu.

Fenerbahçe'nin Eski Başkanı Aziz Yıldırım ve ailesi, Fenerbahçe Kürek Takımı'nın eski sporcusu ve Survivor'da şampiyonluğa ulaşan Ogeday Girişken'le yemekte buluştu.

Ogeday Girişken, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü isim paylaşımında şunları ifade etti:

“Sevgili Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz'ın beni Survivor boyunca desteklemesi ile bu anlamlı akşam yemeğinde buluşma fırsatı bulduk. Bu keyifli yemek için Aziz Başkan'a, ailesine ve arkadaşlarına çok teşekkürler."

Olay buluşma! Aziz Yıldırım Survivor yarışmacısıyla bir araya geldi - 1. Resim

Fenerbahçe camiasının önemli isimlerinin bir araya geldiği bu buluşma, spor dünyasında da dikkat çekti. Ogeday Girişken, 2017'nin ardından katıldığı 2024 Survivor'da da şampiyonluğa ulaşmıştı.

Düzenleyen:  - Magazin
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