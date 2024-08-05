Oyuncu Esra Bilgiç gönlünü Faruk Sabancı’ya kaptırdı

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç ile cemiyetin ünlü ismi Faruk Sabancı ile birlikte olduğu ortaya çıktı. İkili ilk kez yan yana görüntülendi.

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Rol aldığı yapımlarla adından söz ettiren Esra Bilgiç, gönlünü DJ Faruk Sabancı’ya kaptırdı.

İLK KEZ YAN YANA GÖRÜNTÜLENDİLER

TRT’nin başarılı dizisi Diriliş Ertuğrul’da 4 sezon boyunca Halime karakterini üstlenen, daha sonra ‘Bir Umut Yeter’ , ‘Ramo’ , ‘Kanunsuz Topraklar’ gibi yapımlarda rol alan Esra Bilgiç özel hayatıyla gündeme geldi. Birlikte olduğu ortaya çıkan ikili, ilk kez Çengelköy’de bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Baş başa yemek yiyen çift, basın mensuplarını karşılarında görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Habertürk’te yer alan habere göre, Esra Bilgiç ile Faruk Sabancı özel hayat konusundaki sorulara cevap vermedi, yalnızca “Yemek yedik arkadaşlar, iyi akşamlar” diyerek geçiştirdi. Daha sonra birlikte aynı araca binip mekandan uzaklaştı.

ZAMANIN KAPILARI DİZİSİNDE ROL ALACAK

Öte yandan Esra Bilgiç, yakın zamanda yeni bir projeye ‘evet’ dedi. Oyuncu, ‘Zamanın Kapıları’ adlı yapımda rol alacak. 10 bölümlük dizinin tanıtımı geçtiğimiz günlerde izleyiciyle buluştu.

Birkan Sokullu, Cem Bender, Erkan Can, İbrahim Selim, Alper Saldıran, Selen Uçer gibi isimlerin de rol aldığı Zamanın Kapıları’nın Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde de eş zamanlı olarak yayınlanması bekleniyor.