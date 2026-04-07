Dünyaca ünlü rapçi Offset, Florida'nın Hollywood kentindeki bir kumarhanenin yakınında silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan rapçinin hastaneye kaldırıldığı ve durumunun yakından takip edildiği bildirildi.

Rapçi Offset'e silahlı saldırı! Durumu hakkında açıklama geldi

DURUMU STABİL

Rapçinin temsilcisi tarafından yapılan açıklamada Offset'in vurulmasının ardından durumunun stabil olduğu ve yakından takip edildiği ifade edildi.

POLİS DEPARTMANINDAN AÇIKLAMA

Seminole Polis Departmanı tarafından olayla ilgili yapılan açıklamada ise Seminole Hard Rock Hollywood'un dışındaki vale alanında "silahlı bir olay" yaşandığı belirtildi. Departman, Offset'in hayati tehlike arz etmeyen yaralanmalarla Hollywood'daki Memorial Bölge Hastanesine kaldırıldığını bildirdi.

