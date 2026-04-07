Türkiye Gazetesi
Rapçi Offset'e silahlı saldırı! Durumu hakkında açıklama geldi
Dünyaca ünlü rapçi Offset, Florida'nın Hollywood kentindeki bir kumarhanenin yakınında silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan rapçinin hastaneye kaldırıldığı ve durumunun yakından takip edildiği bildirildi.
Magazin 2 dk önce
Asıl adı Kiari Kendrell Cephus olan dünyaca ünlü rapçi Offset hayranlarını korkuttu. Offset, Florida'nın Hollywood kentindeki bir kumarhanenin yakınında vuruldu.
DURUMU STABİL
Rapçinin temsilcisi tarafından yapılan açıklamada Offset'in vurulmasının ardından durumunun stabil olduğu ve yakından takip edildiği ifade edildi.
POLİS DEPARTMANINDAN AÇIKLAMA
Seminole Polis Departmanı tarafından olayla ilgili yapılan açıklamada ise Seminole Hard Rock Hollywood'un dışındaki vale alanında "silahlı bir olay" yaşandığı belirtildi. Departman, Offset'in hayati tehlike arz etmeyen yaralanmalarla Hollywood'daki Memorial Bölge Hastanesine kaldırıldığını bildirdi.
