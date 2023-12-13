13 Aralık 2023 11:59 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 12:25

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

9 Grammy ödülü sahibi olan Rihanna'nın Türkiye'de konser verip vermeyeceği gündemde yer aldı. Sevenlerini heyecanlandıran iddiaların ardından Rihanna Türkiye'ye mi geliyor? Rihanna Türkiye'de konser verecek mi? soruları araştırıldı. Gerek sesi gerek sahne şovuyla izleyenleri etkileyen Rihanna'nın konser takvimi merak ediliyor. İşte detaylar...

RİHANNA TÜRKİYE'YE Mİ GELİYOR?

Ülkemize en son 2013 yılında gelen ve sahne şovuyla gündemde uzun süre kalan Rihanna'nın konser takvimi araştırıldı. Rihanna'nın 2024 yılı içerisinde dünya turu yapması bekleniyor fakat takvimi henüz belli değil. Rihanna'nın konser takviminin belirlenmesiyle beraber detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Takvim'in aktardığı bilgilere göre, Rihanna'nın menajeri İstanbul ile görüşmeler yapmakta. Ancak konuyla ilgili net bir bilgi bulunmuyor

Rihanna en son Türkiye'ye 2013 yılında gelmişti. Görkemli konser, Beşiktaş'ın stadında yapılmıştı.