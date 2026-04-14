Magazin dünyası, ünlü oyuncu Selahattin Paşalı ile eşi Lara Tümer Paşalı’nın evliliğiyle ilgili ortaya atılan iddiaları konuşuyor. Çiftin son dönemde sorunlar yaşandığı öne sürülürken, Paşalı’nın rol arkadaşı Eylül Lize Kandemir ile yaptığı paylaşımları sosyal medya hesabından kaldırması “ayrılık” söylentilerini gündeme taşıdı.

2022 yılında kızları Pera’yı kucaklarına alarak ailelerini büyüten Selahattin Paşalı ile Lara Tümer Paşalı’nın evliliğinde kriz yaşandığı iddiaları magazin kulislerine yansıdı.

Selahattin - Lara Paşalı

EYLÜL LİZE DEĞİL, HAFSANUR!

Sosyal medyadaki yorumların ardı arkası kesilmezken, asıl dikkat çeken iddia magazin muhabiri Akif Yaman’dan geldi. Yaman’ın aktardığı kulis bilgilerine göre, gündemdeki tartışmaların merkezinde Eylül Lize Kandemir değil, Hafsanur Sancaktutan’ın olduğu öne sürüldü.

Kulislerde yer alan iddialara göre, evli çift arasında bir aldatma krizi yaşandığı öne sürülürken, söz konusu gelişmelerin aynı projede yer alan Hafsanur Sancaktutan’la ilgili olduğu konuşuluyor.

Hafsanur Sancaktutan

“ZAMANLAMA MANİDAR”

Öte yandan Sancaktutan’ın, eski rol arkadaşı Kubilay Aka’yı askerlik görevini yaptığı birlikte ziyaret etmesi de dikkat çekti. Bu ziyaret, sosyal medyada “zamanlama manidar” yorumlarına neden oldu.

AÇIKLAMA GELMEDİ

Selahattin Paşalı, Lara Tümer Paşalı ve Hafsanur Sancaktutan üçgeninde ortaya atılan iddialar magazin gündemini hareketlendirdi. Ancak taraflardan konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Haberle İlgili Daha Fazlası