Ankara’da yaşayan 46 yaşındaki yüzde 90 görme engelli Erdal Kaya, birlikte yaşamayı sürdürdüğü eski eşi Dilara Tetik’in başka bir adamla ilişki yaşadığı iddiası üzerine Müge Anlı’nın programına başvurdu. Canlı yayına katılan Tetik, TikTok’ta tanıştığı 5 çocuk babası Süleyman ile birlikte olduğunu belirterek “Erdal’ın yanına dönmem” dedi.

YAYINDA YÜZLEŞTİLER Canlı yayında konuşan Erdal Kaya, eski eşine “Ne yaptım ben sana? Aç mı bıraktım, açıkta mı bıraktım, kime muhtaç ettim?” sözleriyle tepki gösterdi. İddialara cevap veren Dilara Tetik ise gönülsüz birlikte yaşamaya devam ettiğini ileri sürerek, “Aile zoruyla yaşamaya devam ettim. Yalanla dolanla her zaman ailemi kandırdı. İstemiyorum, bu kadar basit” dedi.



“SÜLEYMAN İLE MUTLUYUM” Tetik, 5 çocuklu ve TikTok’ta tanışığı Süleyman isimli kişiyle birlikte olduğunu getirerek, “Ben Süleyman ile mutluyum. Şu an gayet iyi bakıyor, çocuklarına da iyi bakıyor” dedi.



“GEREKİRSE YURDA YERLEŞİRİM” Eski eşine dönmeyeceğini vurgulayan Tetik, “Beni onun yanından alıp Erdal’ın yanına vermeyi düşünüyorsanız gitmem. Gerekirse yurda giderim, oraya yerleşirim” şeklinde konuştu.

ÇOCUKLARI 7. KATTAN DÜŞMÜŞ Öte yandan yayında Dilara ile Erdal’ın bir çocuklarının olduğu, çocuğun 7. kattan düştüğü öğrenildi. Olay sonucu ise şans eseri hayatta kalan çocuğun devlet korunmasına alındığı öğrenildi.

SÜLEYMAN HAKKINDA İDDİA: İNSANLARI DOLANDIRIYOR 5 çocuk babası olduğu belirtilen Süleyman hakkında da programda çeşitli iddialar gündeme geldi. Telefona bağlanan ve ismini vermek istemeyen bir kişi, Süleyman’ın insanları dolandırdığı ve kadınlar üzerinden maddi kazanç sağladığı yönünde iddialar ortaya attı.

