Cemiyet dünyası acı haberle sarsıldı. Türkiye’nin köklü markalarından Roman Tekstil’in kurucu ailesi olarak bilinen Toplusoy ailesinin kızı Selin Toplusoy dün hayatını kaybetti. 10 yaşındaki küçük kız, ailesi ve sevenlerinin gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede anne İpek Toplusoy baygınlık geçirdi.

Merhum iş adamı Süleyman Toplusoy ile İpek Toplusoy’un kızı olan Selin Toplusoy vefat etti.

BABA TOPLUSOY KALP KRİZİNDEN ÖLMÜŞTÜ Türkiye’nin önde gelen giyim markalarından Roman Tekstil’in kurucu ortakları arasında yer alan Toplusoy ailesi, bu kayıpla birlikte ikinci büyük acısını yaşadı. Aile, daha önce 2020 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Süleyman Toplusoy’un vefatıyla sarsılmıştı.

Merhum Süleyman Toplusoy’un kızı ve iş adamı Turgut Toplusoy’un yeğeni olan Selin Toplusoy’un henüz 10 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir tedavi gördüğü bilinen Selin’in yaklaşık iki yıldır kanserle mücadele ettiği ve hastalığa yenik düştüğü öğrenildi.

Selin Toplusoy için bugün Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde öğle namazını takiben cenaze namazı kılındı.

Cenaze töreninde duygusal anlar yaşanırken, küçük kızını son yolculuğuna uğurlayan anne İpek Toplusoy, cenazede fenalaşarak baygınlık geçirdi.

SELİN TOPLUSOY NEDEN HAYATINI KAYBETTİ? Edinilen bilgilere göre Selin Toplusoy, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Küçük Selin'in yaklaşık iki yıldır mücadele ettiği kanser hastalığı nedeniyle vefat ettiği ifade edildi.

