Sevenleri tarafından ‘İmparator’ olarak adlandırılan ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, taburcu olur olmaz vasiyetini açıklamış, “Çocuklarıma kuruş yok, mirasımın hepsini devlete bırakacağım” demişti.

ÇOCUKLARINA SİTEM ETMİŞTİ

Tatlıses “Allah çocuklarımdan razı olsun ama hepsinden değil. A harfini alfabeden sildim. Çocuklarımın bazılarının hastaneye alınmamasını ben istemedim. Onlar benim kalbimde hak ettikleri yerde değiller. Benim babam bu haldeyken ben babamı yalnız bırakmam, babam için ölürüm. Keşke mezardan kalksa boynumu baltayla kesse. Babaların kıymeti ne zaman anlaşılır bilmiyorum” diyerek sitem etmişti.

BODRUM'DA 12 VİLLA VE DEV ARSA...

Tatlıses’in miras açıklamaları sonrasında gözler servetinin ne kadar olduğuna çevrilmişti. Sabah’ta yer alan habere göre Tatlıses’in bilinen serveti arasında “Seyrantepe'de 32 daire, 4 dükkan, Fikirtepe'de 4 daire, İstanbul'un çeşitli semtlerinde 5 daire, Şanlıurfa ve Kuşadası'nda arsalar, İzmir'de 5 lüks daire, Bodrum'da 12 villa ve dev arsa” yer alıyor.

AMELİYAT OLMUŞTU

Yurt dışı konser programının ardından İstanbul’daki evinde 7 Nisan’da rahatsızlanan İbrahim Tatlıses, hastaneye kaldırılmıştı. Tatlıses’e safra kesesi kaynaklı bakteriyel bir enfeksiyon olan kolesistit (safra kesesi iltihabı) tanısı konmuş, safra kesesi ameliyatı yapılmıştı.

"HER ŞEY İYİ"

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Bilgi Baca, Tatlıses’in sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada “İbrahim Bey geldiği zaman çok şiddetli bir enfeksiyonu vardı. Bunun safra kesesi kaynaklı olduğu tanısını koyduktan sonra tabii kullandığı birtakım kan sulandırıcı ilaçlar da olduğu için bir süre antibiyotikle tedavi edip, bu enfeksiyonun da biraz düzelmesini bekledik. Hastamızı ameliyata aldık. Tabii ki komplike bir safra kesesiydi, ciddi bir enfeksiyonu vardı. O nedenle yoğun bakım şartlarında takip ediyorduk. Ameliyatta her şey çok iyi geçti, herhangi bir komplikasyon görmedik” demişti.

İşte Tatlıses'in bilinen mal varlığı;

Mal Varlığı Konum Adet/Miktar Daire Seyrantepe 32 Dükkan Seyrantepe 4 Daire Fikirtepe 4 Daire İstanbul'un çeşitli semtleri 5 Arsa Şanlıurfa Belirtilmemiş Arsa Kuşadası Belirtilmemiş Lüks Daire İzmir 5 Villa Bodrum 12 Dev Arsa Bodrum Belirtilmemiş

