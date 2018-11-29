Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÇUKUR İZLE: Çukur 44. SON bölüm Show TV izle: Çukur 45. yeni fragman Youtube.... Çukur 44. bölümü ile bu akşam ekrana gelecek. Her pazartesi yayınlanan ve reyting rekorları kıran Çukur 44. bölümde yaşanacaklar yine herkes ekran başına toplayacak. Çukur 44. bölüm ardından herkes Çukur 45. yeni fragman izle aramalarında bulunmaya başladı. Peki Çukur 45. yeni fragman yayınlandı mı? Çukur 44. yeni bölümde Cumali Sultan ananın karşısında çıkıyor. Sultan ana gözyaşlarını tutamıyor. Ardından Yamaç Çukur'a dönüyor ve dengeler değişiyır. Vartolu ise Çeto'nun karşısına çıkıyo ve Saadet ile oğluna kavuşuyor. Çukur 44. bölüme bu sahne damga vuruyor. Çukur izle show tv, Çukur 44. bölüm izle, Çukur 45. yeni fragman izle, Çukur youtube gibi sorgulamalarımız haberimizde...

Çukur 44. bölümü ile bu akşam ekrana geliyor. Her bölümde yeni heyecanlar yaşatan Çukur dizisinde bu hafta olacaklar herkesi ağlatacak. Çukur 45. yeni fragman ise heyecanla bekleniyor...

Çukur 44. Bölüm Özeti ve Çukur 45. Yeni Fragman

Çukur 44. bölüm özet

Çukur 44. yeni bölüm özetinde; Çukur 44. Bölüm Fragmanı yayında! Öfkeden deliye dönen Mahsun’un “Yamaç mahalledeymiş ben bu adamı indiririm. Benim dediğim mahallede dolaşmayacak, benim olana el uzatmayacak. Onun olanı da alırım!” sözlerinin dikkat çektiği tanıtımda, hastaneye kaldırılan Saadet’e neler olacağı merakla bekleniyor. Meliha’nın İdris’e attığı tokat gerilimi yükseltirken, Sena ve Yamaç’ı birlikte gören Mahsun sinirlerine hakim olamıyor. Yamaç’ı izleyen Mahsun’un çektiği silah ise heyecanı tırmandırıyor.

Cumali’nin annesinin karşısına çıktığı, oğlunu karşısında gören Sultan’ın gözyaşlarına hakim olamayarak tepki verdiği tanıtımda Yamaç, Çukur’a geri dönüyor. Meliha, “Kendini kandırmaktan, kendine bastırmaktan, kendine acımaktan vazgeç!” sözleriyle İdris’i cesaretlendirirken Saadet’i görmek isteyen Vartolu, Çeto’nun karşısına çıkıyor. Sonunda Saadet’ine kavuşan ve oğlunu kucağına alan Vartolu’nun yaşadığı duygusal anlar dikkat çekiyor.