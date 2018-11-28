Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bünyamin Çelik



Türk Böbrek Vakfı tarafından düzenlenen 5’inci Medya Ödül Töreni gerçekleştirildi. Törende İhlas Medya Grubu’na 3 ödül verildi. Gazetemizin Sağlık Editörü Ziyneti Kocabıyık onur ödülüne layık görüldü. Ayrıca toplumda sağlık bilincinin oluşmasına yönelik yaptığı haberlerle İhlas Haber Ajansı (İHA) ve Televizyon Röportajı haberi dalında TGRT Haber’den Özay Erat da ödül aldı. Törende konuşan Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk “Böbrek sağlığını bozan, tetikleyen şey iki beyaz düşmandır; tuz ve şeker. Medya sayesinde bunu artık herkes biliyor. Hepinize teşekkür ederim” dedi. Obeziteye de dikkat çeken Başkan Erk, sözlerini şöyle tamamladı: Türkiye’de her yıl yüzde 8 artan çocuk obezitesi mevcut. Obezlerin 80 milyonun içindeki 1,8 milyonu çocuk yaşta. Biz göz göre göre çocuklarımızın, torunlarımızın sağlıksız nesiller olmasını ister miyiz? İstemeyiz. Yıllardır bununla mücadele ediyoruz. 2020’de bir yönerge çıkacak. Bütün tüketim ürünlerinin ambalajlanması için yürürlüğe girecek.