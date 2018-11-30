Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arka Sokaklar 497. bölüm izle, Arka Sokaklar 497. bölüm full tek parça izle, Arka Sokaklar son bölüm full izle, Arka Sokaklar 498. bölüm fragmanı izle... Kanal D ekranlarının yıllara meydan okuyan dizisi Arka Sokaklar 500. bölüme hazırlanıyor! Bu hafta 497. bölümü ile ekranlara gelecek olan dizide neler olacak merakla bekleniyor. Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanlarında ekip Zeyno için seferber oluyor! Zeyno kurtarılabilecek mi? Arka Sokaklar canlı izle, Arka Sokaklar 497 bölüm full tek parça izle Kanal D... Arka Sokaklar 30 Kasım bölümü ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde...

ARKA SOKAKLAR 497. BÖLÜM FULL TEK PARÇA İZLE (ARKA SOKAKLAR İZLE)

ARKA SOKAKLAR 497. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Zeyno'nun kaçırılması herkesi perişan eder. Kaçıranların tehdit olarak kullandığı Zeyno büyük bir tehlikededir. Babası Ali, kızını kurtarabilmek için büyük fedakarlık yapmaya hazır olsa da bu o kadar kolay olmayacaktır. Çaresiz bekleyiş sürerken Rıza Baba, bu olayın suçlularının peşine düşer. Rıza Baba, olayın suçlularını ortadan kaldıracak mı?

ARKA SOKAKLAR GEÇEN HAFTA ÖZETİ

Ekip, silah kaçakçılarıyla karşı karşıya geliyor!

Rıza Baba ziyaretine kimseyi istemez. Nimet kullandığı maddelerin etkisiyle kendinden geçmiştir. Ekip Nimet’e tuzak kurar. Hakan gizli görev sebebiyle Nimet'le flört eder. Ekip diğer taraftan dinleme yapmaktadır. Hakan ve Nimet’in görev icabı da olsa yakınlaşmasından dolayı Aylin’in içi içini yer. Eve geçtiklerinde İlyas evde beklemektedir. Hakan’ın hayatı ciddi bir şekilde tehlike altındadır. Altan Ruslarla işbirliği halindedir. Ivana isimli, Rus kökenli kadın Türkiye’ye iş birliği için gelmiştir. Ekibimiz istihbarattan bilgi almıştır. Engin gizli görev olarak Ivana’yla yakınlık kuracaktır. Ivana kendisine bir ortak bulduğunu Altan’a söyler. Altan mecburen kabul etmek zorunda kalır. Engin’le Ivana takas yerine birlikte giderler. Herkesin birbirinden gizlediği sırlar su yüzüne çıkmak üzeredir.

ARKA SOKAKLAR'DA ÖNCEKİ HAFTALARDA NELER OLDU?

Organize Şube Amiri İsmail, savcı gelene kadar Rıza Baba'ya kötü davranmaktadır. Rıza Baba sorgulanır ve mahkemeye sevk edilir. Ekip sinir içindedir. Ayla ve Pınar perişandır. Pınar babasının elleri kelepçeli adliyeye sevk edildiğine tanık olur. Rıza Baba, tutuklu yargılanacaktır.

Ekip, Rıza Baba'nın evine gelen tesisatçının peşine düşer. Adam ortalardan kaybolmuştur. Birileri Rıza Baba’ya büyük bir oyun oynamaktadır. Ekip, Rıza Baba’nın bu durumu ile ilgili çok üzgün iken Engin Müdür’ün tekrar ekibe katılması ise ekipte bir sevince sebep olacaktır.

ARKA SOKAKLAR 494. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Rıza Baba hapishanededir. Engin ziyaret sırasına Rıza’yı atılan iftiralardan kurtaracağına söz verir.

Tarık zehirli bir maddeyle ağzından köpükler çıkarak ölmüştür. Aylin, görüntüleri izlemiştir ve Nimet’in hemşire kılığında Adli Tıp’a geldiğini tespit etmiştir. Nimet’in kim olduğunu, bir an önce bulmaları gerekmektedir. Aylin aldığı adresleri tek tek kontrol edip Nimet’e ulaşmaya çalışır. Depoya gelmiştir; ancak ayağı kayar ve Aylin takılıp düşer. Telefonunu da düşürmüştür. Hakan durumu öğrendiğinde deliye döner. Karısını kurtarmak için, panik halde harekete geçer.