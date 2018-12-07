Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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İSTANBULLU GELİN 65. BÖLÜM İZLE (İSTANBULLU GELİN 65. SON BÖLÜM FULL TEK PARÇA İZLE)

İSTANBULLU GELİN 65. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ - 7 ARALIK 20.00 -

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Faruk'un Adem'i davet etmesi Fikret'i çığırından çıkarıyor. Konuklar Adem'in evi bağışladığını sanıyor. Esma bu iddiaların uydurma olduğunu söyleyerek misafirlerini uğurluyor.

Fikret ağabeyine hesap soruyor. Osman da çok kızgın. Faruk'un kendi başına hareket etmesinden çok rahatsızlar. Faruk Adem'i kontrol altında tutmak istediğini söylüyor. Ama Fikret'in Adem'i görmeye bile tahammülü yok.

Süreyya eve giden Dilara'nın yanına gidiyor. Dilara, Adem'den çok şikayetçi ama ona yalan söylediği için de bir o kadar pişman. Çocuğuna Adem'in annesinin yaptığını yaptığını söylüyor. Hatta bebeğini aldırmayı bile düşündüğünü anlatıyor. Süreyya ise Adem'in iyileşme sürecinden umutludur. ‘Neden durup dururken konağı versin' diyor. Dilara Adem'in bebeği için yeni bir hayat kurmaya çalıştığının farkındadır.

İSTANBULLU GELİN 63. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Boran’lar ait oldukları yerde ayağa kalmak için yeni bir hayata merhaba derler. Garip’in bir sürprizi ile de konağa girişleri büyük bir şaşkınlığa sebep olur. Adem’in çocuğu için seçtiği hayatta gidecek hiçbir yeri yoktur, elini uzatan kişi ise Güneş olur. Emir içinse bu yeni hayat ait olamama hissi oluşturmaktadır, çocuk duyguları ile baş edemez hale gelir. Boran’lar Adem’e karşı borçlu kalmamak için yol aramaya başlar. Faruk’un kararı ise ailede şok etkisi oluşturacaktır.

Boranlar eski günlerine dönmenin mutluluğunu yaşayacak. Ülfet'in miras kalan 30 milyon dolarlık arsanın satışını kabul etmesinin ardından Adem de geri çekildi. Boranlar eski konaklarına yeniden kavuşuyor. Esma ve ailesi eski evlerine geldiklerinde Galip'in büyük bir sürpriziyle karşılaşıyorlar.

İSTANBULLU GELİN ÖNCEKİ BÖLÜMLERDE NELER OLDU?

Senem'in Güneş'i eskiden tanıdığı ortaya çıkıyor. Senem, Güneş'in çok değiştiğini ve adını da değiştirdiğini öğreniyor. Güneş işi olduğunu söyleyerek Senem'in numarasını alıyor.

İSTANBULLU GELİN PUHU TV İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Tüm Boranları akşam yemeği masasında toplayan Esma bir açıklama yapacağını söylüyor. Masada bir tek Osman eksik. Esma'nın telaşlı hali kimsenin gözünden kaçmıyor. Herkes merakla ne söyleyeceğini bekliyor. Ve Osman geliyor, Esma sözü alıyor. Esma geriye ne kadar ömrü kaldığını bilmediğini ve kalan hayatı için bir adım atmaya karar verdiğini söylüyor. Anlayış beklediğini söyleyerek Garip ile evlilik isteğinden bahsediyor. Bu karar şok etkisine neden oluyor. Hatta oğullarını geriyor. Ancak Süreyya çok mutlu oluyor. Faruk konunun kapandığını söyleyerek bunu kabul etmediğini belirtiyor. Kardeşleri de onunla aynı fikirde. Ancak Esma onlardan izin istemediğini söylüyor.

SÜREYYA ESMA'DAN YANA

Süreyya kendini tutamıyor ve bu haberin muhteşem olduğunu söylüyor. Faruk ilişkilerine saygı duyduklarını söylüyor. İpek de Süreyya'ya destek oluyor. Fikret yaş konusuna takılınca Süreyya hayal kurmanın yaşla ne ilgisi olduğunu söylüyor. Ayrıca Esma'nın yıllarca çocukları için çabaladığını ilk defa kendi için bir adım attığını belirtiyor. Esma olayı içinizde konuşun diyerek masadan kalkıyor.

ADEM, DİLARA'NIN HAMİLE OLDUĞUNU ÖĞRENİYOR

Nazif, Dilara'yı AVM'de görüyor. Dilara hamile olduğunu söyleyerek XRay cihazından geçmiyor ve bir bebek mağazasına giriyor. Nazif, Dilara'nın hamile olduğunu Gülistan'a anlatırken Adem de bu sözleri duyuyor. Kendin dışarı zor atıyor. Çimlere uzanan Adem çocukluğunu düşünüyor.