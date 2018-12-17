Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çukur 47. bölüm izle, Çukur son bölüm full tek parça sansürsüz izle, Çukur 48. bölüm fragmanı izle... Yeni sezona kadrosunu güçlendirerek başlayan Çukur, güçlü isimler ve iddialı konusu ile Pazartesi akşamları ekranlara gelmeye devam ediyor. İstanbul Balat'ta çekilen ve oldukça ilgi gören dizi, Pazartesi akşamlarının reyting rekortmenliğini elden bırakmıyor. Geçen hafta yayınlanan bölüm büyük heyecana sahne olmuş ve sona ermişti, gözler Çukur 47. bölüme çevrildi! Çukur yeni bölümde Yamaç, Vartolu ve Cumali mahalleyi geri almak için saldırıya geçiyor. Çukur 47. bölüm canlı izle, Çukur son bölüm tek parça izle, Çukur sansürsüz tek parça izle, Çukur yeni bölüm fragmanı, Çukur 2. sezon 14. bölüm izle gibi merak edilenler haberimizde diziseverlerle buluşuyor

ÇUKUR 47. BÖLÜM İZLE (ÇUKUR 17 ARALIK 47. SON BÖLÜM İZLE)

ÇUKUR 47. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ÇUKUR 2. SEZON 14. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yamaç, Ersoy’dan istihbarat almaya devam ederken Çeto ve Mahsun’u öldürmek için Ersoy’un yaptığı plan ikiliyi beklenmedik bir duruma sürükleyecek. Vartolu’nun Çeto ve Mahsun’a aralarında köstebek olduğunu söylemesi tansiyonu yükseltirken Aliço’nun yakaladığı ipucu Yamaç’ı Vartolu’nun sırrına giderek yaklaştıracak. Selim ile Sultan’ın yüzleşmesi merakla beklenecek. İdris’in atacağı adım ise tüm dengeleri değiştirecek.

ÇUKUR'DA GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Çukur 2. sezon 13. bölümde Çukur’un çocuklarının Karakuzuların elinde olması Yamaç ve Cumali'yi çılgına çevirecek. İkili, Metin ve Kemal’le birlikte çocuklar için harekete geçerken büyük bir sürprizle karşılaşacaklar. Saadet'e ve oğluna kavuşabilmek için Çeto'ya çalışan Vartolu’nun sırrını, Çukur'dan biri öğrenecek ve Vartolu'yla yüzleşecek. Bu kişinin kim olduğu merakla beklenirken Sultan, yeniden Sultan Ana olarak Sena, Ayşe, Akşın ve Karaca'ya kol kanat gerecek. Bu sırada Mahsun da Sena'ya yakın olabilmek için yeni oyunlar oynayacak. Yamaç, Sena'ya kendini “Fikret” olarak tanıtan bu komşudan şüphelenirken, Çeto ve Mahsun'la ilgili Ersoy'dan istihbarat alacak. Çeto için çalışanın kim olduğunu bulmadan rahat etmeyecek Cumali ise hedefine her geçen saniye daha da yaklaşacak.

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Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Erkan Avcı, Berkay Ateş, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Şenay Gürler yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Mehmet Yılmaz Ak, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Halil Babür, Gökşen Ateş eşlik ediyor.