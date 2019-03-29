Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Arka Sokaklar'ın Meryem'i Demet Gül kimdir, kaç yaşında?

1982 yılında Almanya'da doğan Demet Gül, Otto- Falckenberg-Schule München Sahne Sanatları Performans Bölümü mezun oldu. 2014 yılında Ulan İstanbul dizisinde canlandırdığı Maşuka karakteriyle Türkiye'de çıkış yapan Demet Gül ardından Eğlendirme Dairesi ve Aşk Laftan Anlamaz yapımlarında rol aldı.

Almanya'da ise Mordkomission İstanbul serisi ve Notruf Hafenkante yapımlarıyla kitlelere ulaştı.

Beyaz perdede ise birçok ödüllü film Altın Ayı da prömyeri olan Almanya-Welcome to Germany filmiyle büyük başarı yakaladı.

Anduni, Lovelab, Einmal Hans Mit Schafer Soße, hem senaryo, başrol ve yapımcılığı üstlendiği kısa film The House in the Envelope, 8 Saniye, Vergesst Mich Nicht, Küçük Esnaf, Müthiş Bir Film, Maide'nin Altın Günü filmlerinde de oynadı. Kendi yazdığı senaryoları da bulunan Demet Gül'ün rol aldığı tiyatro ve opera oyunları ise; Kanakstar, La Traviata, Der Wolf İst Tot, Battle of the Teutoburg Forest, Abduction from the Seraglio, Down Understanding, Hands Around, A Dream Play, Urteile. Son olarak oyuncu Keşke Hiç Büyümeseydik'te Şennur karakterini canlandırmıştır. Demet Gül, Arka Sokaklar 500. bölümde Hüsnü Çoban'ın oturduğu mahallede cilveli Meryem'i canlandıracak.