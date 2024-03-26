31 Mart yerel seçimlerine geri sayım... Liderlerin oylarını kullanacakları adresler belli oldu

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde genel başkanlar da sandık başında olacak. İşte liderlerin yerel seçimlerde oy kullanacağı adresler...

Türkiye 5 gün sonra yerel seçimler için sandık başına gidecek. Siyasi liderlerin de oy kullanacakları yerler belli oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her seçimde olduğu gibi 31 Mart'ta da İstanbul'da olacak, oyunu Üsküdar'da kullanacak.

İstanbul'da olacak bir başka isim de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş. Kurtulmuş, Fatih'te sandığa gidecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu yılda Ankara'da Anıttepe Ortaokulu'nda oy kullanacak. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ise İstanbul'da sandık başına gidecek.

MUHALEFET LİDERLERİ NEREDE OY KULLANACAK?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise oyunu kendi seçim bölgesi olan Manisa'da kullanacak.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, önceki seçimlerde İstanbul'daydı. Bu kez Akşener Ankara'da olacak. Ankara Bilkent'teki Türkiye Emlak Bankası Ortaokulu'nda sandık başında olacak.