Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İSMAİL KAPAN

G20 Zirvesi için gittiği Arjantin ile Paraguay ve Venezuela’ya yaptığı ziyaretin ardından yurda dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı’nda düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

MHP ile seçim ittifakına ilişkin konuşan Erdoğan, “Biliyorsunuz MHP bir ismi belirledi. Aynı şekilde ben de bir isim belirledim. Bu iki arkadaşımız aralarında zaten işin teknik detaylarını çalışıyorlar” dedi. Yurt dışındayken Mehmet Özhaseki ile telefonda görüştüğünü bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: “Ama etraflı görüşmeyi inşallah bugün yarın kendisiyle yapacağız. Bu teknik çalışmayı nereye kadar getirdiler, ne durumda? Bunu kendilerinden dinleyeceğiz. Dinledikten sonra da tabii ki bu süreç içerisinde Sayın Bahçeli ile bir araya gelmemiz vazgeçilmezdir. Muhakkak bir araya gelmemiz gerekir. Çünkü, biliyorsunuz bazıları rahat durmaz, durmadan karıştırmanın gayreti içerisine girer. Onlara bu fırsatı vermemek için Cumhur İttifakını çok sağlam, çok diri tutmamız gerekiyor ve inşallah 31 Mart’a da böyle gideceğiz.”



BÜTÇEDEN SONRA...

AK Parti’nin İstanbul belediye başkan adayının TBMM Başkanı Binali Yıldırım olup olmadığının sorulması üzerine de Erdoğan, “Şu anda tabii aday tespitleri noktasında hassasiyetimizi koruyoruz.” ifadesini kullandı.

İstanbul’un en önemli il olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

“Her şeyden önce benim biliyorsunuz aşkım olan bir il. Doğduğum, büyüdüğüm, belediye başkanlığı yaptığım, milletvekili seçildiğim, böyle bir il. Bu ilimizde yapacağımız çalışmayı çok çok önemsiyoruz. Arkadaşlarımızla tabandan tavana bir çalışma yürütüyoruz. İlçelerimizde durum nedir? Bunu görelim istiyoruz. Zira önemli sayıda ilçe belediye başkanlıklarının değişmesi söz konusu. Şu anda bununla ilgili de yine arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. Ama bu arada da tabii Ankara ihmal edilemez. Ankara’da da malum TBMM’de bütçe görüşmeleri var. Bu bütçe görüşmelerini Meclis Başkanımızın yönetmesinden daha doğal, daha tabii bir şey olamaz. Bu süreci ayın 10’u ile 22’si arasında yine Sayın Meclis Başkanı götürecektir, yürütecektir, takip edecektir en azından. Onun için İstanbul ile ilgili biraz sabırlı olacağız. Nihai kararımızı önce tabanı şöyle yoluna koyduktan sonra adımımızı atıp, kararımızı vereceğiz.”



