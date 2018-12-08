Damla Peker
ANKARA
Edinilen bilgilere göre toplantıda bazı il başkanlarından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a MHP’nin adayları ile ilgili eleştiriler ilettiği belirtildi. Erdoğan’ın bu eleştirilere karşılık, “Adayı beğenin ya da beğenmeyin. Onlarla çatışmayın, ters düşmeyin. MHP’nin adayı ile ilgili yorum yapmayın. Bunlarla ilgilenmeyin” dediği öğrenildi. Erdoğan, “İttifakla ilgili diğer parti mensupları ne söylerse söylesin onların üzerinden siyaset geliştirmeyin. Kendi çalışmalarınıza bakın. İttifak olmayan illerde kendi adayınıza odaklanın. Herkes ittifakın hukukuna sahip çıksın” ifadelerini kullandı.
'MHP’nin adayları ile ilgili yorum yapmayın'
08.12.2018 - 06:17 | Son Güncelleme: 08.12.2018 - 06:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, il başkanlarıyla basına kapalı yaptığı toplantıda başkanlara cumhur ittifakına zarar verecek söylemlerden kaçınmaları uyarısı yaptı.
Damla Peker
Etiketler : erdoğan,erdoğan ittifak,cumhur ittifakı,
592411 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/592411.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER