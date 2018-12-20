TBMM Başkanı Yıldırım'dan cezalı köprü geçişleriyle ilgili açıklama
20.12.2018 - 19:09 | Son Güncelleme: 20.12.2018 - 19:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, köprü geçiş cezalarıyla ilgili, “Bu konu ile ilgili düzeltici işlem yapacağız. 6001 sayılı karayolları kanununa geçici bir madde koyarak kökten çözeceğiz. Bu düzenlemeyle bu cezaların yazıldığı günden bu düzenlemenin Meclisten geçtiği güne kadar olan bütün cezaların affedilmesi birinci iş bu” dedi.
Etiketler : Binali Yıldırım,
594417 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/594417.aspx
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