Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Olağan Genel Kuruluna katıldı. Erdoğan TÜGVA’nın çok önemli başarılara imza attığını söyleyerek “Bugün ülkemizin 81 ilinin tamamında faaliyet gösteren vakfımız, yurtlarıyla, eğitim öğretim hizmetleriyle, fikir kültür sanat faaliyetleriyle, gerçekten önemli bir yere geldi. Türkiye’nin 2053 ve 2071 vizyonlarını oluşturma ve hayata geçirme vazifesini huzur-u kalple sizlere emanet ediyorum” dedi. Türkiye Cumhuriyeti’nin çok badirelerden atlattığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: Son devletimiz Cumhuriyetimizi nice badirelerden kurtararak bugünkü seviyesine getirdik. Her yere selamla muhabbetle sevgiyle gittik. Selamı karşımızdakilerin üzerine gönderdik. Rahmeti, merhameti karşımızdakilerin üzerine gönderdik. Bu tevazudur. Burada gurur olmaz, kibir olmaz. Biz bununla girdik yola. Kimsenin yüzüne söylemeyeceğini arkasından söyleme. Yalan söyleme. Kimseyi kıskanma fakat imren. Cömert ol. Dostluğunu kötü günde göster ki sen de kötü gün dostu bulabilirsin. Ahlakı güzel insan her yaşta güzeldir. Yere yıktığın düşmanı tekmeleme. Sen İsrail’deki Yahudi değilsin. Zira onlar yere devirdikleri bırak erkeği kadını, çocuğu bile tekmelerler. Biz Müslümana alicenaplık yakışır. Biz mağdur, mazlum durumda olana tekme atmayız. Karşımızda ‘yiğitsen dik olarak gel. Haddini bildiririz’ deriz. Kibirli insan sarımsak kokan ağız gibidir. Herkesi kendinden uzaklaştırır. Herkesin imrendiği pırlanta gibi ol. Hayatta başkalarının sırtına basarak yükselenler yok mu? İnsanların acılarından kazanç sağlayan yok mu? Ama bunun adı başarı değildir. Başarı emek verilerek, hak edilerek elde edilendir.

Bu sırada genel kurula İzmir’den gelen bir grup gencin, “İzmir bizim olacak” sloganları üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan “İzmir’i çok kararlı görüyorum. İzmir iyi başladı. Allah’ın izniyle bu işi bitirecek. Bunu görüyorum. Kararlıyız başaracağız. ‘Kim var’ denildiğinde sağına soluna bakmadan ‘ben varım’ diyen sizler gibi yol arkadaşlarına sahip olduğum için Rabb’ime ne kadar hamdetsem azdır” dedi.

MAHMUD ABBAS’LA FİLİSTİN’İ GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas telefonda görüştü. Abbas, bazı ülkelerin büyükelçiliklerini Kudüs’e taşıma kararı başta olmak üzere bölgedeki son gelişmeler hakkında Erdoğan’a bilgi sundu. İki lider, Filistin meselesinin çözümünü zorlaştıracak yanlış adımların önlenmesi için neler yapılabileceği hakkında fikir teatisinde bulundu.