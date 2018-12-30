Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk ve Rus heyeti Moskova’da bir araya geldi. Suriye’deki gelişmelerin değerlendirildiği toplantı yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Rusya Savunma Bakanlığı’ndaki toplantıda Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın temsil etti. Toplantıya Rusya tarafından ise Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev katıldı. Görüşmenin ardından Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, toplantının son derece verimli geçtiğini vurgulayarak “Öncelikle Astana ve Soçi süreçleriyle, bugüne kadar attığımız adımları ve bundan sonra ne yapabileceğimizi gözden geçirdik” dedi. Görüşmede, ABD’nin Suriye’den çekilme kararının da ele alındığını dile getiren Çavuşoğlu, “Ayrıca, terör örgütleriyle mücadele konusunda da kararlılığımızı vurguladık. Tüm terör örgütlerinin Suriye topraklarından temizlenmesi konusunda ortak irademiz var” ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, Türkiye ve Rusya arasında imzalanan Soçi mutabakatının önemine işaret ederek “Soçi’de imzaladığımız İdlib muhtırası gerçekten bugün sükûnetin sağlanması ve siyasi sürecin işlemesi bakımından çok önemli bir mutabakattı. Bunun da uygulanması ve aksaklıkların giderilmesi konusunda da mutabıkız” değerlendirmesinde bulundu.

TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ VURGUSU

Çavuşoğlu, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasının öneminin altını çizerek, şunları kaydetti:

Astana garantörleri olarak Suriye’nin toprak bütünlüğünü, siyasi birliğini savunuyoruz ve bunlara halel getirecek tüm çabalara da karşıyız. Bazıları Astana sürecini ya da Soçi sürecini baltalamaya çalışıyor olabilir ama şunu unutmasınlar; bugün Suriye için bir anayasa komisyonunun kurulması konuşuluyorsa, bu Rusya, İran ve Türkiye’nin birlikte attığı adımlar ve sarf ettiği çabalar sayesinde olmuştur.

Görüşmede, Suriye sorununun insani boyutunun da ele alındığını belirten Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

Özellikle mültecilerin gönüllü bir şekilde Suriye’ye dönmesi konusunda iş birliğimizi nasıl güçlendirebiliriz ve gönüllü bir şekilde Suriye topraklarına dönen insanlara nasıl yardım edebiliriz, bunu da değerlendirdik. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Suriye konusunda, bölgesel konularda, Rus ortaklarımız ve İran’la yakın iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Çabalarımızı birlikte koordine edeceğiz ve Suriye’de kalıcı bir barış için, siyasi çözüm için önümüzdeki süreçte çabalarımızı yoğunlaştıracağız.

Rus Dışişleri Bakanı Lavrov ise Suriye’de terörist tehlikesini ortadan kaldırmak için iki ülkenin askeri birliklerinin yeni şartlarda sahada koordinasyonu konusunda mutabakata vardıklarını belirterek, “Daha çok (Suriyeli) mültecinin ülkelerine dönmeleri için gerekli şartların sağlanması noktasında çalışmalarımızı yoğunlaştırmak için mutabakata ulaştık” dedi.