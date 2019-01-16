Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker

ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’la önceki akşam yaptığı telefon görüşmesine ilişkin olarak “Müspet bir görüşme yaptık. Bizim tarafımızdan Suriye’de oluşturulacak güvenli bölge teyit edildi” dedi. Erdoğan, dün önce grup toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi, ardından da toplantı çıkışında gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Erdoğan, özetle şunları söyledi:

Sayın Trump’ın kişisel sosyal medya hesabından verilen birtakım mesajlar beni ve arkadaşlarımı üzdü. Hemen harekete geçip bu meseleleri telefonda tekrar görüştük. Gayet müspet bir görüşme oldu. Kendisi askerlerinin Suriye’den çekilme kararını bir kez daha teyit etti. Türkiye’de Suriye sınırı boyunca bizim tarafımızdan oluşturulacak güvenli bölge konusu 20 mil olarak kendisi tarafından da ifade edildi. Ayrıca, ikili ticaret hacmimizi 75 milyar dolarak çıkarma hedefimiz olma doğrultusunda daha kapsamlı adımlar atma kararına vardık. Sayın Trump ile tarihî öneme sahip bir anlayış birliğine vardığımıza inanıyorum.

Koalisyon güçleri lojistik destek verirlerse bu insanların güvenliğini de orada korumak kaydıyla güvenli bölgeyi halletmiş oluruz. Bu göçü de tamamıyla engeller. Ancak güvenli bölge konusunda şu anda atılmış ciddi bir adım yok. YPG böyle bir projenin içinde yer alamaz. YPG terörist. Biz güvenli bölgeyi teröristlere terk edebilir miyiz? DEAŞ’ın durumu neyse bize göre YPG de PYD de aynıdır. Onların akıbeti neyse onların akıbeti de o olmalı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Başbakanlığınız döneminde, ‘havada ABD, karada biz olacağız’ demiştiniz. Söz konusu öneri yine aynı şekilde mi?” sorusu üzerine, şunları söyledi:

O günden bugüne çok şeyler de değişti. Onlar lojistiği nasıl tanımlarlar, biz nasıl tanımlarız? Kara gücü derken, 20 bini aşkın tır ABD tarafından buraya getirildi. Bunların hepsini konuşacağız.

Bir gazetecinin, “Güvenli bölge Türkiye tarafından oluşturulacak değil mi?” sorusuna Erdoğan “Beraber. Biz de aslında koalisyon güçlerinin içindeyiz, biliyorsunuz. Bu sürecin içerisine Astana süreci de ilave edilebilir” cevabını verdi.

KONTROL BİZDE OLACAK

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kabine Toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu. Kalın, Suriye sınırındaki güvenli bölge konusunda şu bilgileri verdi: Trump’ın bu teklifi, 30-32 kilometrelik bir alana tekabül ediyor. Olumlu baktığımızı ifade ettik. Aslında bu, Cumhurbaşkanımızın yaklaşık 4 yıldır dile getirdiği bir tekliftir. Burada Türkiye’nin askerî konuşlanmasıyla, istihbari faaliyetleriyle, yerel halkın sürece dahil edilmesiyle bir güvenli bölge oluşturulacak. Buranın kontrolü Türkiye’de olacak. Cerablus-El Bab hattında, Afrin’de olan benzer model Menbiç’te ve Fırat’ın doğusunda da rahatlıkla uygulanabilir. ABD heyeti geçen hafta bize 5 maddelik, resmî bağlayıcılığı olmayan, ana başlıklarıyla çekilme kararını teyit eden bir kağıt verdi. Cumhurbaşkanımız, 23 Ocak’ta Moskova’yı ziyaret edecek. Özellikle Suriye’de ABD’nin çekilme kararı sonrasında ortaya çıkan durum ele alınacak.