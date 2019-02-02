Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu

ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından önceki gün açıklanan AK Parti’nin mahalli seçimlerle ilgili manifestosunda yer alan belediyelere yönelik yeni takip mekanizmasının detayları ortaya çıkmaya başladı. Yeni hükûmet sistemine geçildikten sonra, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde oluşturulan politika kurulları bakanlıklar ile kurum ve kuruluşların uygulamalarını, Cumhurbaşkanı programına uygunluk açısından izlemek ve Cumhurbaşkanına rapor sunmakla görevlendirilmişti. AK Parti kaynakları, belediyelerin vaatlerinin ve programlarının da bu kapsamda izleme ve değerlendirmeye tabi tutulacağını dile getirdi. Buna göre, Cumhurbaşkanlığı’nda belediyeleri denetleyen; kaynak israfını önlemeye, hizmetlerin yerindeliğini denetleyeme yönelik bir sistem kurulacak. Bu sistem aracılığıyla tüm belediyeler izleme ve değerlendirmeye tabi tutulacak. Edinilen bilgilere göre belediyelerin takibi Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki ‘Yerel Yönetim Politikalar Kurulu’ aracılığıyla yapılacak. Belediyelerin kısa, orta ve uzun vadeli strateji belgelerindeki vaatler ve icraatların belirlenen takvimde hayata geçirilip geçirilmediği, kaynakları nasıl kullandıkları, hizmetlerin yerindeliği gibi konularda rapor hazırlanacak ve Cumhurbaşkanı’na sunulacak. Vaatlerin yerine getirilmesi ve hizmetler konusunda aksayan yönler varsa, bu aksaklıkların nereden kaynaklandığı ve giderilmesi konusunda da adım atılacak. Gerektiği durumlarda, hizmetlerin aksamaması ve vaatlerin yerine getirilmesi konusunda merkezi yönetim devreye girecek. AK Parti kaynakları, yeni takip sisteminin İçişleri Bakanlığının denetiminden farklı bir yapıda olacağını belirtirken “Bunun anlamı belediyeleri hesaba çekmek değil. Bir anlamda vaatleri kayıt altına alınacak ve takip edilecek. Hizmetler ve icraatlar aksıyorsa, bunun nedenine bakılacak çözümü için adım atılacak. Belediyelerin hızlı, etkin ve verimli çalışması, kaynaklarını doğru kullanmaları konusunda bir mekanizma kurulacak” dedi.

GENEL MERKEZ TAKİBİ

Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki takip mekanizmasının dışında, AK Parti yönetimi de kendi belediyeleri için ayrı bir takip sistemi oluşturacak. AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı aracılığıyla, belediye başkanlarının attığı her adım takibe alınacak. AK Partili başkanlar vatandaşla ilişkileri, şatafat ve lükse kaçan davranışlarından, akrabalarının belediye ilişkilerine kadar her konuda bir denetime tabii tutulacaklar.